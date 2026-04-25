La Bertram Derthona ospite di Reggio Emilia 

Il cammino della Bertram Derthona Tortona nel campionato di LBA Serie A Unipol continua al PalaBigi, dove domenica 26 aprile alle 18:00 affronterà l' UNAHOTELS Reggio Emilia guidata da Dimitris Priftis. La sfida di alta classifica tra i bianconeri e i biancorossi sarà trasmessa in diretta esclusiva su LBATV.

Come arrivano le due squadre?

Rialzatasi dopo le sconfitte in trasferta contro Openjobmetis Varese e Nutribullet Treviso Basket, la Bertram aveva reagito d'orgoglio con una vittoria convincente contro la Dolomiti Energia Trentino. Nel Round 27, invece, è arrivata la sconfitta (74-69) per mano della Virtus Olidata Bologna, al termine di una gara complessa al tiro per il Derthona, rimasto comunque in partita fino all'ultimo.

Reggio Emilia, invece, è in grandissima forma: nelle ultime nove partite, i biancorossi hanno sempre vinto ad eccezione della trasferta contro l'EA7 Emporio Armani Milano del Round 25. Dopo un inizio di stagione complesso, gli uomini di Dimitris Priftis hanno rimesso in piedi la propria annata in maniera eccellente. Al momento, Reggio Emilia è sesta, alle spalle della Bertram, con 26 punti.

La sfida del girone d'andata con l'UNAHOTELS Reggio Emilia

La partita del girone d'andata, giocata il 28 dicembre 2025 per il Round 13 di campionato, aveva consegnato ai bianconeri la qualificazione matematica alla Frecciarossa Final Eight 2026. Trainato dai 25 punti di Christian Vital, il Derthona aveva prevalso 81-67 contro gli emiliani.

Il punto di Iacopo Squarcina

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. Ritornando sulla sfida della scorsa settimana, Iacopo Squarcina sottolinea l'atteggiamento della Bertram. «È stato importante rimanere a contatto per tutta la partita. È il segnale di una squadra che non molla mai nonostante le percentuali, nonostante i problemi avuti in attacco. L'abbiamo dimostrato durante tutto l'anno e la partita con la Virtus ne è stata la riprova» dice.

«Ciò non toglie il gusto amaro di non essere stati ancora più bravi per portarla a casa, perché sarebbe stata veramente una partita e un segnale importante. Peccato, ma come sempre ci siamo ributtati subito in palestra con la testa a Reggio Emilia», prosegue. L'assistente bianconero si concentra sulle ultime tre sfide di Regular Season, con Reggio Emilia, Brescia e Venezia. «Questo tour de force che ci aspetta è un bel banco di prova per arrivare alla postseason. Dalla Regular Season ai Playoff cambia il mondo» commenta Squarcina.

«Devi arrivare con la giusta tensione, con il giusto entusiasmo. Queste ultime tre partite sono sfida "da Playoff", ma è un mondo diverso quando poi si entra davvero in quel clima. Dovremo essere bravi ad avere la giusta durezza e prepararci per arrivare nel miglior stato fisico e mentale. Reggio è la squadra più in forma del campionato. Lo dimostrano le statistiche e le tante vittorie che sono riusciti ad ottenere nell'ultimo periodo: sono nettamente i primi del campionato nelle ultime dodici partite disputate» sottolinea Iacopo Squarcina su Reggio Emilia.

«Hanno avuto qualche problema a inizio anno, ma sono una squadra di enorme talento, molto equilibrata sia in attacco che in difesa, allenata benissimo. Sembrano avere pochi punti deboli, ma al contempo abbiamo la consapevolezza di poter far male e di poter fare una partita di alto livello. Sicuramente abbiamo la volontà e il desiderio di tenerci stretto il quinto posto. Lavoriamo duro per iniziare nel migliore dei modi questo ultimo ciclo di partite prima dei Playoff» conclude.