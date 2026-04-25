Pallapugno: il calendario degli Esordienti 

Il calendario deglipresenta 18 squadre suddivise in due gironi. Nelci sono Alta Langa, Araldica Castagnole, Ceva, Merlese B, Neivese A, Pro Paschese B, Ricca, San Leonardo e Valle Bormida; nelsono state inserite Albese A, Albese B, Amici del Castello, Cortemilia, Don Dagnino, Merlese A, Neivese B, Neivese C e Pro Paschese A. Inizio nele chiusura il. Sulla base della classifica finale della prima fase, le prime otto squadre di ogni girone accederanno agli ottavi di finale a eliminazione diretta.: le prime due classificate di ogni girone al termine dell'andata della prima fase del campionato si affronteranno in semifinale secca.