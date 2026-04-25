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Pallapugno: il calendario degli Esordienti 

Il calendario presenta 18 squadre suddivise in due gironi. Inizio nel primo week-end di maggio e chiusura il 20 agosto. Sulla base della classifica finale della prima fase, le prime otto squadre di ogni girone accederanno agli ottavi di finale a eliminazione diretta
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Pallapugno: il calendario degli Esordienti 
Il calendario degli Esordienti presenta 18 squadre suddivise in due gironi. Nel girone A ci sono Alta Langa, Araldica Castagnole, Ceva, Merlese B, Neivese A, Pro Paschese B, Ricca, San Leonardo e Valle Bormida; nel girone B sono state inserite Albese A, Albese B, Amici del Castello, Cortemilia, Don Dagnino, Merlese A, Neivese B, Neivese C e Pro Paschese A. Inizio nel primo week-end di maggio e chiusura il 20 agosto. Sulla base della classifica finale della prima fase, le prime otto squadre di ogni girone accederanno agli ottavi di finale a eliminazione diretta.
Coppa Italia: le prime due classificate di ogni girone al termine dell'andata della prima fase del campionato si affronteranno in semifinale secca. La finale si giocherà sabato 29 agosto, alle 14, nello sferisterio di Madonna del Pasco.

Norme per tutti i campionati
Calendario Esordienti 2026 (Girone A)
Calendario Esordienti 2926 (Girone B)
Regolamento Esordienti 2026
Le squadre degli Esordienti

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