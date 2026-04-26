S. Bernardo Campus: vittoria fondamentale nell’ultima gara casalinga

La S. Bernardo Campus vince con Arona nell’ultimo impegno in casa di stagione regolare, in un match fondamentale per la corsa alla salvezza.
La partita
Dopo la sconfitta contro Vado, terzultima in classifica, due settimane fa la graduatoria iniziava a farsi complicata, ma gli albesi prima sbancano Lerici e poi sono pronti a una nuova impresa questa volta al Pala Campus. Nell’ultima gara in casa arriva Arona, sesta in classifica, che all’andata vinse di 16 (75-59), dunque non è una missione così semplice. La S. Bernardo è invece decima in classifica e vuole fuggire dalle grinfie dei playuot (che sono dalla decima in giù) ed ha bisogno di vincere, anche perché all’ultima giornata sarà in trasferta a Savigliano (seconda).
Arona parte subito forte (10-19), ma Campus si rifà sotto e con la tripla di Buldo sulla sirena della frazione arriva a -2 (20-22). Per il centro Buldo è la terza tripla (su tre tentativi) realizzata nel primo periodo, e non è di certo il suo pane quotidiano.
I due giovani albesi 2005 Uko e Toppino tengono Campus a contatto (25-26), poi Arona torna a +7 (25-32). Ecco che tuttavia i locali rispondono con un break importante, chiuso da Colli che sorpassa: 36-34. Il vantaggio dura poco, perché gli ospiti replicano con uno 0-6 ad all’intervallo il tabellone elettronico recita: 36-40.
Immediato +6 Arona al rientro in campo, ma Colli non ci sta e riporta i suoi avanti a metà frazione: 46-44! Lo segue Negro con una tripla forzata, ma a bersaglio: 49-44. I viaggianti ancora rispondono immediatamente (50-52), prima della tripla da distanza siderale di Zampolli (53-52) che fa salire sempre più la temperatura e i decibel al Pala Campus. Colli va ancora a bersaglio e tra gli applausi si chiude il terzo periodo sul 55-52.
Mette subito la freccia la formazione ospite (57-59), Eirale spara dall’arco per il +1 (60-59). Zampolli muove la retina, poi Gandolfo realizza da tre dall’angolo destro per il +5 (67-62) a 3 minuti dal termine. Arona torna a -2, Zampolli sbaglia, ma Negro a rimbalzo corregge: 69-67. Si entra nel rettilineo finale, 1/2 di Uko (70-66) e poi Arona che tir a 30 secondi dalla fine senza successo. C’è tempo per qualche fallo sistematico che arrotonda lo score: vince Campus 75-69!
Arriva un’importante vittoria in una gara da non sbagliare, con contributo di tutti, dall’esperienza di Zampolli e Colli (18 e 19 punti), al contributo dei più giovani, il 2007 Gandolfo (5), i 2005 Uko (8) e Toppino (6), ma anche le triple di Buldo in avvio per tornare a contatto e poi i canestri pesanti di Eirale e Negro nel finale. In classifica Campus aggancia Novara e Genova in un terzetto settimo/ottavo/nono. Per centrare la salvezza resta da giocare la trasferta a Savigliano che è durissima, ma gli albesi proveranno a fare questa ultima impresa e poi si faranno i conti.
S. Bernardo Campus - Arona 75-69
Parziali (20-22, 16-18, 19-12, 20-17)
S. Bernardo Campus: Gandolfo 5, Eirale 3, Occelli ne, Uko 8, Negro 7, Nastasi, Toppino 6, Buldo 9, Schellino ne, Camara, Colli 19, Zampolli 18.