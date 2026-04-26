S. Bernardo Campus: vittoria fondamentale nell’ultima gara casalinga

La partita

Dopo la sconfitta contro Vado, terzultima in classifica, due settimane fa la graduatoria iniziava a farsi complicata, ma gli albesi prima sbancano Lerici e poi sono pronti a una nuova impresa questa volta al Pala Campus. Nell’ultima gara in casa arriva Arona, sesta in classifica, che all’andata vinse di 16 (75-59), dunque non è una missione così semplice. La S. Bernardo è invece decima in classifica e vuole fuggire dalle grinfie dei playuot (che sono dalla decima in giù) ed ha bisogno di vincere, anche perché all’ultima giornata sarà in trasferta a Savigliano (seconda).

Arona parte subito forte (10-19), ma Campus si rifà sotto e con la tripla di Buldo sulla sirena della frazione arriva a -2 (20-22). Per il centro Buldo è la terza tripla (su tre tentativi) realizzata nel primo periodo, e non è di certo il suo pane quotidiano.

I due giovani albesi 2005 Uko e Toppino tengono Campus a contatto (25-26), poi Arona torna a +7 (25-32). Ecco che tuttavia i locali rispondono con un break importante, chiuso da Colli che sorpassa: 36-34. Il vantaggio dura poco, perché gli ospiti replicano con uno 0-6 ad all’intervallo il tabellone elettronico recita: 36-40.

Immediato +6 Arona al rientro in campo, ma Colli non ci sta e riporta i suoi avanti a metà frazione: 46-44! Lo segue Negro con una tripla forzata, ma a bersaglio: 49-44. I viaggianti ancora rispondono immediatamente (50-52), prima della tripla da distanza siderale di Zampolli (53-52) che fa salire sempre più la temperatura e i decibel al Pala Campus. Colli va ancora a bersaglio e tra gli applausi si chiude il terzo periodo sul 55-52.

Mette subito la freccia la formazione ospite (57-59), Eirale spara dall’arco per il +1 (60-59). Zampolli muove la retina, poi Gandolfo realizza da tre dall’angolo destro per il +5 (67-62) a 3 minuti dal termine. Arona torna a -2, Zampolli sbaglia, ma Negro a rimbalzo corregge: 69-67. Si entra nel rettilineo finale, 1/2 di Uko (70-66) e poi Arona che tir a 30 secondi dalla fine senza successo. C’è tempo per qualche fallo sistematico che arrotonda lo score: vince Campus 75-69!

Arriva un’importante vittoria in una gara da non sbagliare, con contributo di tutti, dall’esperienza di Zampolli e Colli (18 e 19 punti), al contributo dei più giovani, il 2007 Gandolfo (5), i 2005 Uko (8) e Toppino (6), ma anche le triple di Buldo in avvio per tornare a contatto e poi i canestri pesanti di Eirale e Negro nel finale. In classifica Campus aggancia Novara e Genova in un terzetto settimo/ottavo/nono. Per centrare la salvezza resta da giocare la trasferta a Savigliano che è durissima, ma gli albesi proveranno a fare questa ultima impresa e poi si faranno i conti.

S. Bernardo Campus - Arona 75-69

Parziali (20-22, 16-18, 19-12, 20-17)

S. Bernardo Campus: Gandolfo 5, Eirale 3, Occelli ne, Uko 8, Negro 7, Nastasi, Toppino 6, Buldo 9, Schellino ne, Camara, Colli 19, Zampolli 18.