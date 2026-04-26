Società Ginnastica Concordia: la gara di sabato 25 aprile

Si è concluso con un Argento il weekend di gara per la squadra della S.G. Concordia, che sabato scorso, al Palazzetto dello Sport di Candelo, è stata impegnata nella 2ª Prova Regionale del Campionato di Squadra Silver FGI, organizzato dalla Società Rhythmic School.

A scendere in pedana, nella categoria LB Open, sono state Martina Amedei, Zoe Gamba, Angelica Tramontana e Beatrice Zanella. Il programma di gara prevede un esercizio collettivo a corpo libero ed un esercizio in coppia, i cui punteggi vengono sommati per andare a formare la classifica.

La competizione si è aperta con il collettivo, una prova che richiede sincronia ed espressività. Sulle note di una melodia delicata, Martina, Beatrice e Zoe hanno eseguito con fluidità e pulizia di esecuzione l’esercizio.

La coppia cerchi è stata affidata ad Angelica e Zoe, che hanno dimostrato carattere e padronanza dell’attrezzo, gestendo con sicurezza gli scambi e le collaborazioni.

Il totale dei punteggi ha proiettato la squadra sul 2° gradino del podio, a pochi centesimi dalla vetta.

«Vedere le ragazze così unite e determinate è stata una grande soddisfazione» commentano le tecniche che le seguono, Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio «l’emozione della pedana è sempre forte, ma oggi hanno saputo trasformarla in grinta, risalendo la classifica dal 4° posto della prima Prova all’Argento di oggi».

Conclusa la fase Regionale, il prossimo appuntamento per le ginnaste del settore Silver sarà il Campionato Nazionale, previsto a Rimini alla fine di giugno.