La Bertram Derthona cade a Reggio Emilia 

Domenica complessa per la Bertram Derthona Tortona, che non riesce a rialzarsi dopo la sconfitta casalinga della scorsa giornata contro la Virtus Olidata Bologna. Nella trasferta del PalaBigi, infatti, ha la meglio l'UNAHOTELS Reggio Emilia, che prevale 88-69 sui bianconeri. Le migliori prestazioni realizzative per il Derthona arrivano grazie ad Arturs Strautins (14 punti con 3/3 dall'arco), Christian Vital (13 punti), Dominik Olejniczak (10 punti e 8 rimbalzi) e Tommaso Baldasso (10 punti), che non sono sufficienti per trovare la vittoria nella penultima trasferta della Regular Season.