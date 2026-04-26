Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Bertram Derthona cade a Reggio Emilia 

Nella trasferta del PalaBigi l'UNAHOTELS prevale sui bianconeri senza grandi difficoltà. Derthona tornerà alla Nova Arena per l'ultima sfida casalinga della regular season contro la Germani Brescia, domenica 3 maggio alle 17
4 min
La Bertram Derthona cade a Reggio Emilia © Agenzia Ciamillo-Castoria

Domenica complessa per la Bertram Derthona Tortona, che non riesce a rialzarsi dopo la sconfitta casalinga della scorsa giornata contro la Virtus Olidata Bologna. Nella trasferta del PalaBigi, infatti, ha la meglio l'UNAHOTELS Reggio Emilia, che prevale 88-69 sui bianconeri. Le migliori prestazioni realizzative per il Derthona arrivano grazie ad Arturs Strautins (14 punti con 3/3 dall'arco), Christian Vital (13 punti), Dominik Olejniczak (10 punti e 8 rimbalzi) e Tommaso Baldasso (10 punti), che non sono sufficienti per trovare la vittoria nella penultima trasferta della Regular Season.

Reggio Emilia è implacabile al PalaBigi

La partita della Bertram comincia con uno sprint verso canestro di Christian Vital, che apre il tabellino per i bianconeri. Con il passare del tempo nel primo quarto, però, inizia ad emergere la fiducia offensiva dell'UNAHOTELS Reggio Emilia, che tocca il +8 (20-12) dopo un alley-oop tra Riccardo Rossato e Jaime Echenique. Il Derthona riduce lo strappo con il buzzer beater di Andrea Pecchia per il -6 (20-14).

Le difficoltà al tiro della Bertram continuano ad inizio secondo quarto, mentre la squadra di Dimitris Priftis allunga sul +13 (31-18) con sette minuti da giocare dopo una tripla di Troy Caupain. Il ritmo aumenta nel corso della frazione, con la schiacciata di Brekkott Chapman che cerca di smuovere l'attacco bianconero. I tentativi della Bertram, però, non vanno a buon fine: all'intervallo Reggio conduce 48-29.

Usciti dagli spogliatoi, Dominik Olejniczak sigla i primi punti della ripresa per la Bertram. In pochi minuti, però, i padroni di casa riscrivono il massimo vantaggio sul +22 (56-34), trainati da Jaime Echenique e Jaylen Barford. Capitan Baldasso segna dall'arco con il libero supplementare, ma non è sufficiente per tornare in partita, con la Bertram che entra nel quarto quarto sul -18 (70-52).

Negli ultimi dieci minuti continua la spinta offensiva dei biancorossi, trascinati dall'asse Caupain-Echenique. Con 4:30 minuti alla fine della sfida, la stoppata di Vital e la conseguente tripla di Strautins riportano il Derthona sul -17 (75-58). Dopo la sirena finale, il parziale è di 19 lunghezze (88-69). I bianconeri ritorneranno alla Nova Arena per l'ultima sfida casalinga della Regular Season contro la Germani Brescia, in programma domenica 3 maggio alle 17:00.

UNAHOTELS Reggio Emilia - Bertram Derthona Tortona 88-69
Parziali (20-14, 48-29, 70-52)

Reggio Emilia: Barford 23, Thor 7, Rossato, Woldetensae 3, Caupain 17, Williams 5, Uglietti 16, Carboni, Severini 5, Echenique 12, Vitali, Emokhare. All. Priftis.

Tortona: Vital 13, Hubb 4, Gorham 4, Manjon 3, Pecchia 7, Chapman 2, Tandia N.E., Baldasso 10, Strautins 14, Olejniczak 10, Biligha 2, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Arbitri: Rossi di Arezzo, Borgioni di Pisa, Galasso di Siena.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS