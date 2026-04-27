Eurogymnica protagonista nel weekend a Este

Prestazione convincente ma questa volta anche vincente, per la compagna di squadra Noemy Vecchio , che dopo aver chiuso la semifinale in seconda posizione ha saputo alzare ulteriormente il livello in finale e grazie ad un esercizio impeccabile, privo di perdite, ha conquistato il gradino più alto del podio, dimostrando capacità di gestione nei momenti decisivi.

Buoni segnali anche nella categoria Freestyle Solo Junior: Camilla D’Acri è stata autrice di due prove convincenti sia in semifinale che in finale. Nonostante la qualità delle esecuzioni, la classifica la vede chiudere al quinto posto. Un piazzamento che lascia comunque intatte le aspirazioni internazionali. Infatti, la prossima tappa sarà determinante per la qualificazione al Campionato del Mondo e l'EGirl ha tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo.

Continua il percorso di crescita anche per Elisa Massari, protagonista di un netto miglioramento rispetto alla prima prova. Con un esercizio preciso ed efficace, Elisa conclude con la medaglia d'oro al collo, confermandosi tra le atlete di riferimento a livello nazionale della categoria.

Ottimi risultati arrivano anche dalle prove in coppia. Il Duo Junior composto da Camilla D'Acri e Noemi Lasagna, atleta della società di Carrù, ha vissuto una gara in crescendo: dopo una semifinale chiusa al terzo posto, la coppia è riuscita a reagire con grande determinazione, disputando un’ottima finale che è valsa la conquista della medaglia d’oro. Il Duo Senior, formato da Elisa Massari e Silvia Fassio, dopo l’argento della prima prova, chiude questa volta al terzo posto, rimanendo comunque stabilmente tra le migliori coppie del campionato.

Positivi anche i risultati nelle competizioni a squadre, anch’esse frutto della collaborazione con le società di Carrù e Cherasco: il Team Junior, del quale fanno parte Noemy Vecchio e Assunta D'Acri, sale sul secondo gradino del podio, mentre Elisa Massari e Silvia Fassio, componenti del Team Senior, si confermano leader della specialità, conquistando la vittoria e il primo posto.

Il sipario sulla stagione regolare si alzerà ora in terra siciliana: la terza e ultima prova è infatti in programma nel weekend del 23-24 maggio a Patti, appuntamento decisivo per le classifiche finali e per le qualificazioni internazionali.