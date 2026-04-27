European Grand Prix: piemontesi in evidenza

Ad Antalya (Turchia) si è svolto questa settimana la prima tappa dell’European Grand Prix della stagione 2026. I successi degli arcieri piemontesi impegnati in azzurro arrivano tutti dalle squadre e nel mixed team.
Nel ricurvo femminile Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia), con le compagne Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, vincono l’oro a squadre contro l’Ucraina dominando ampiamente la gara. L’Italia vince, infatti, 6-0 portandosi a casa tutti i set con buon margine: 55-52, 56-53 e 54-53.
Nel compound maschile Marco Morello (Aeronautica Militare/Arcieri Iuvenilia), con Michea Godano e Lorenzo Gubbini vincono la finale e si aggiudicano la medaglia d’oro battendo la Turchia per 234 a 232.
È invece una medaglia d’argento per la squadra compound femminile, Giulia Di Nardo (Fiamme Oro/Arcieri delle Alpi) e Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) con Elisa Roner, si arrendono in finale contro la Turchia per 236-227.
Nel mixed team compound, Giulia Di Nardo (Fiamme Oro/Arcieri delle Alpi) in coppia con Lorenzo Gubbini, vincono la finalina a e conquistano la medaglia di bronzo sconfiggendo la Polonia per 157-152.