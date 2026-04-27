Sci Club Sauze d’Oulx: finale di stagione con il botto!

Quella di venerdì 24 aprile è stata davvero una giornata speciale per lo Sci Club Sauze d’Oulx . Durante le gare di slalom gigante del Trofeo Appennino , organizzate dallo Sci Club Livata a Solda e concentrate in un solo giorno, gli atleti della categoria Giovani del Sauze si sono distinti come veri protagonisti.

Il primo a recitare un ruolo da protagonista è stato Carlo Zampieri, che è salito sul secondo gradino del podio nella prima gara, superato per appena 3 centesimi dal gardenese Mike Rifesser dell’Amateur Ski Team Alta Badia. Lo sciatore milanese, non si è comunque arreso, e si è imposto nella gara 2 sul compagno di squadra Tomas Deambrogio, siglando così una fantastica doppietta a favore del team valsusino.

Importanti risultati anche tra le donne: l'aspirante Martina Mis ha conquistato un ottimo secondo posto nella gara d'esordio, sfiorando il bis nella competizione seguente dove si è comunque classificata terza.

I risultati ottenuti hanno concluso positivamente una stagione significativa per la nostra associazione sportiva, che ha recentemente rinnovato il proprio assetto organizzativo attraverso l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e la nomina di Dario Tisserand alla carica di Presidente.