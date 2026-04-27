MTS Ser Santena cede a Volley Network's Satinox dopo due ore di battaglia

Nonostante la sconfitta le santenesi rimangono agganciate alla lotta per non retrocedere confermando il terzultimo posto, restando a pari punti con il Cumdi Luino Volley. La formazione lombarda, infatti, è uscita sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro l'Igor Agil Volley Novara, mancando l'occasione del sorpasso diretto.

L'incontro ha visto un avvio equilibrato. Destefanis e compagne, a caccia di punti vitali per la salvezza, hanno messo in seria difficoltà le padrone di casa nei primi due parziali, riuscendo a strappare il secondo set sul 22-25. Tuttavia, dal terzo set il Volley Network's ha alzato il livello del servizio e della correlazione muro-difesa, dominando le fasi finali della gara. Il quarto set è stato a senso unico, chiudendo definitivamente i conti dopo 120 minuti di gioco intenso.



Nel primo set coach Demichelis, schiera: Venco in palleggio, Marino opposto, Destefanis e Vione in centro, Marchioni e Lancieri in banda, Lazzarin libero. Il set resta in equilibrio fino a circa la metà. La MTS Santena non ha nessuna intenzione di cedere sotto i colpi delle padrone di casa: la ricezione e la difesa reggono bene, Venco distribuisce il gioco ai suoi attaccanti che nonostante le grandi leve avversarie, riescono ad andare a segno. Ma le varesine spingono sull'acceleratore e coach Demichelis non può far altro che chiamare il time out sul 20-17, dopo un attimo di appannamento delle sue ragazze. Infatti le tigri santenesi accorciano le distanze fino al 21-20. Ancora una volta però le padrone di casa allungano il passo e chiudono il set per 25-22.

Anche nel secondo set coach Demichelis, conferma la formazione del primo, e anche in questo caso il set resta in equilibrio fino al 18-17 per le santenesi, costringendo il coach di casa a chiamare il primo time out. Con due primi tempi di capitan Destefanis, le santenesi passano avanti, ma con un paio di imprecisioni le padrone di casa sono ancora li sul 20 pari. Demichelis a chiama il primo time out per risistemare un po' le cose. Il secondo lo chiama subito dopo sul 22-20 dopo un attacco e una ricezione errata. La MTS riconquista il servizio con un primo tempo di Destefanis, e con il turno al servizio di Lancieri le santenesi pareggiano i conti e si portano in vantaggio di un punto ancora una volta con un attacco della sua capitana (22-23). Marino piazza bene le mani a muro e sigla in 24-22. Ora è il coach di Network's a chiamare il time out. Il set point ancora una volta lo mette a segno Destefanis con un bel muro su attacco in primo tempo del centrale avversario e il

set è a favore delle santenesi per 25-22.

Nel terzo set la reazione delle padrone di casa è imperiosa e fin dai primi scambi si portano subito in vantaggio per 6-2. Le santenesi tentano con successo un recupero e pareggiano in conti sul 9 pari. Ancora una volta però le varesine spingono sull'acceleratore e si riportano in vantaggio per 15-10. Demichelis, prova a fare qualche cambio per cercare una reazione e per far rifiatare buona parte della sua formazione. Entrano Zapryanova, Ponassi e Vasca. Il set ormai è compromesso e se lo aggiudica la formazione di casa per 25-17.

Anche nel quarto set le padrone di casa si portano subito in vantaggio per 8 a 3. La ricezione e la difesa che fino al set precedente aveva retto sotto i colpi avversari, in questa frazione iniziano a vacillare. Inizia a mancare un po' la lucidità nella distribuzione del gioco e nelle occasioni per concludere i punti. Coach Demichelis ancora una volta prova il valzer dei cambi ed entrano, Di Blasi al posto di Venco, Ponassi al posto di Marchioni e Cadamuro al posto di Vione, ma il divario aumenta (16-9). Le tigri santenesi provano ancora una reazione recuperando qualche punto (17 a 13) ma orma il set è compromesso e la formazione di casa chiude set e partita per 25-19.

La prossima partita sarà il 2 maggio contro la giovane formazione di Bra.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 24

VOLLEY NETWORK'S SATINOX - MTS SER SANTENA 3-1

Parziali (25-22, 22-25, 25-17, 25-19)



MTS SER SANTENA: Lancieri, Vasca, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Marchioni, Destefanis (K), Zapryanova, Frascella. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: Demichelis, Romero.