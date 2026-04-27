Eurogymnica con l'elite della ritmica

L'ultima delle tre finali nazionali individuali in programma per il 2026, ha visto Eurogymnica presente per l'ennesima volta, come accade ormai da decenni, alla prestigiosa competizione nazionale dove il talento delle EGirls ha avuto modo di confrontarsi con le più brillanti stelle del movimento nazionale dei piccoli attrezzi. Protagonista tra le Senior 1, Sara Parente , unica rappresentante di Eurogymnica in questa categoria, dopo il forfait di Chiara Cortese per problemi di salute.

Dopo aver conquistato il bronzo lo scorso anno e vinto l'oro negli ultimi interregionali, Sara è andata vicina al bis, tradita dalla palla, esercizio d'apertura prima dei tre ottimi successivi, clavette, cerchio e nastro, quest'ultimo risultato poi il secondo migliore di specialità. Sesto posto finale per lei così come per Arianna Cortese tra le Junior 1, stellina piemontese accreditata alla vigilia come aspirante medagliata, dopo il primo posto agli Interregionali.

Nella stessa categoria erano impegnate altre due EGirls, Matilde Viano, che ha chiuso al tredicesimo posto, posizione che le sta effettivamente stretta, fortemente penalizzata anche lei dall'esercizio alla palla, e l'esordiente nazionale Marta Valentini ventiquattresima alla primissima esperienza su un palco così importante.

Distante dal podio ma in crescita costante quest'anno, Amely Sordi termina l'avventura iniziata con l'argento regionale, poi con quello interregionale fino al tredicesimo posto di questo weekend, ottenuto tra le Junior 2 in terra abruzzese.

Le cinque ginnaste si concentreranno ora sul lavoro di squadra, ognuna nelle proprie categorie, per affrontare prima la fase regionale e poi quella nazionale del campionato di Insieme che si terrà a Folgaria in Trentino.

Nel frattempo però, l'azzurra Laura Golfarelli torna a Desio, sede d'allenamento della squadra nazionale di ginnastica ritmica, le Farfalle, nuovamente convocata in Nazionale, in preparazione della trasferta rumena di Cluj Napoca.