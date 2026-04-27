Club76: l'U18 è campione regionale

In Serie B1 il Club 76 Fenera Chieri vince 3-0 contro Pallavolo Florens (25-13, 14-25, 25-21, 25-23). Chieri a sorpresa vince la gara contro le pavesi allenate da coach Colombo e star favorite nella sfida, nonché in piena corsa per raggiungere l’A3. Il match al PalaFenera di Chieri vede le atlete biancoblù dimostrare grande attenzione e carattere per ottenere tre punti fondamentali nella corsa salvezza entrata nella fase più calda. Da segnalare i 17 punti di Boufandar, seguita da Arbore con 12 e Faleschini con 11. Prossima gara sabato 2 maggio alle 16 ad Alessandria contro Acrobatica.

In Under 18 Regionale Chieri ha vinto il titolo regionale. Prima, in semifinale, battendo Monviso Volley U18 per 3-2 (20-25, 25-22, 15-25, 25-16, 15-8) e poi, 3-0 contro Volley Academy Volpiano 3-0 (25-15, 25-9, 25-15). Le ragazze di coach Milano vincono meritatamente la partita in forza di maggiore convinzione, cattiveria agonistica, meno errori e molta attenzione. Per quanto i parziali certifichino una netta superiorità tecnica e agonistica, è stata la capacità di concentrarsi sull’obiettivo senza distrazione l’arma messa in campo dalle collinari. Ora Chieri può concentrarsi sulla battaglia salvezza in serie B1 e prepararsi con massima cura per le finali nazionali di categoria. Top scorer Boufandar con 12 punti, seguita da Faleschini con 9 e Musaj con 8.

In Serie C il Club76 Playasti la spunta 2-3 contro Editel BAM Vicoforte Volley Ceva Vs Club76 PlayAsti (17-25, 22-25, 25-20, 27-25, 10-15). Primi due set giocati con ordine e attenzione, che poi è calata nel terzo e quarto set. Prova di forza nel tie-break, partito in svantaggio, ma al cambio campo, le “clubbine” sono tornate a giocare portando a casa la vittoria.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley fa punteggio pieno, vincendo 3-0 contro CUS Pianezza Volley Lab (25-13, 25-20, 25-21). Altro punteggio pieno per le albesi, che aggiungono tre punti fondamentali alla classifica. Tutte le ragazze sono state chiamate in causa e hanno risposto in modo convincente. Ora testa alle prossime due partite, prima della fine del campionato.

In U13 il Club76 Fenera Chieri Gold si impone 3-1 su Pianeta Volley 2013 (21-25, 25-18, 25-18, 25-12). Dopo un lungo stop, riparte l’Under 13 con la prima partita regionale. Le fenerine portano a casa una bella vittoria contro un bravo avversario, che parte subito forte mettendo in difficoltà le ragazze. Dal secondo set cambia il ritmo: maggior concentrazione e fluidità di gioco permettono di chiudere la gara con un bottino da tre punti. Ora si torna in palestra per affrontare la lunga trasferta a Domodossola, dove è prevista la partita già sabato prossimo.

In U13 il Club76 PlayAsti vince 3-0 contro 2MILA8VolleyDomodossola (25-14, 25-21, 25-14). PlayAsti archivia la prima gara della fase regionale con un netto 3-0 ai danni di Domodossola. Buona la prestazione di tutte le atlete, brave a mantenere ordine e concentrazione per tutta la partita. Un esordio positivo che dà fiducia per il prosieguo del percorso.