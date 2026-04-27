Pallamano Derthona, domenica da incorniciare

Serie B

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - San Giorgio Molteno 29-19

Un Derthona compatto e in forma affronta e supera un Molteno giovane e coraggioso, in una sfida dove fisicità ed esperienza sono state la chiave di volta della giornata.

Sotto la ferma guida del vice Fabio Bottiroli, i tortonesi partono con energia con Alessandro Cavo e Mirco Zanone (15 gol in due, a fine partita, per loro), mettendo in grande difficoltà la difesa del Molteno, mentre la difesa blocca quasi tutti i tentativi degli ospiti. Il primo tempo si chiude sul 17 a 8 a favore dei padroni di casa.

Nella ripresa il Derthona amministra il vantaggio, senza rinunciare ad ampie rotazioni, che consentono a tutti i giovani di mettersi in evidenza, sotto l’attenta guida dei più esperti compagni. Poco possono fare i pur caparbi avversari e la partita si chiude su un netto 29 a 19.

In campo per la Pallamano Derthona: Carlo Bottazzi, David Caracciolo, Dennis Caracciolo, Andrea Cumerlato, Alberto Losacco, Tommaso Medicina, Johnathan Nasufi, Alessandro Sturzu, Samuele Trovato, Lorenzo Verna, Alessandro Vercelli, Vinicius Vieira Bertolucci, Mirco Zanone. Coach Fabio Bottiroli.

Under 11

Ottima prestazione al 25° Festival della Pallamano, a Cologne

Tradizionale appuntamento, quello di Cologne, con uno dei più frequentati tornei promozionali, dedicati alle formazioni più giovani.

Tante le partite, giocate su più campi, con i giovani Leoni di Elena Barbieri in grande evidenza e… “Mai Fermi!”. Di seguito i risultati:

Derthona - Leonessa Brescia 25-5

Derthona - Franciacorta 18-24

Derthona – Cassano Magnago 16-10

Derthona - Gottolengo 22-4

Derthona - Molteno 14-19

Derthona - Ferrarin 21-10

Derthona - Palazzolo 14-13

In campo per la Pallamano Derthona: Nicolò Abbate, Marco Bosso, Alessio Danci, Francesco Defrancisci, Antonio Frasca, Luca Moncalvi, Mattia Muratore. Coach Elena Barbieri.

Il Presidente Kristian Novello riassume così la giornata: «Talento è la parola del giorno: oggi ne abbiamo visto tanto, in campo. Ottimo il torneo della Under 11 a Cologne, che dimostra ancora una volta la rapida crescita dei giovani Leoni di coach Barbieri.

Le rotazioni della partita di serie B contro Molteno sono state fondamentali per tenere alto il ritmo di una gara che i giocatori più esperti avevano già assicurata. Complimenti anche ai giovani del Molteno, che si dimostrano molto in gamba, al di là di un risultato molto netto a favore nostro.

Bel lavoro di Coach Affricano e del nostro Edoardo Gobbo che a Palazzolo sull’Oglio si sono distinti nel triangolare amichevole tra le selezioni Under 16 di Area 2 (Piemonte e Lombardia), 1 (Trentino Alto Adige) e 9 (Sardegna), organizzato dalla Federazione, nell’ambito del progetto Ricerca del Talento.

Stiamo dimostrando continuità e crescita nei nostri giovani, elementi fondamentali per restare a buon livello nei prossimi anni. Siamo orgogliosi di essere parte di un simile momento di storia della Pallamano in Italia.»