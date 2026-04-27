Just The Woman I Am a Torino, Milano, Parigi e Roma: quattro tappe a sostegno della ricerca universitaria contro il cancro

Si è concluso con grande partecipazione il programma 2026 di Just The Woman I Am con le tappe di Milano , Parigi e Roma , tre appuntamenti speciali che hanno portato fuori da Torino l’energia, i valori e lo spirito inclusivo della manifestazione a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro . Dopo il successo della tredicesima edizione torinese, JUST ha proseguito il proprio cammino con tre virtual run che hanno coinvolto realtà diverse ma unite dallo stesso obiettivo: muoversi insieme per sostenere concretamente la ricerca, promuovere la prevenzione e diffondere un messaggio di partecipazione inclusivo.

MILANO: la prima tappa nel segno della partecipazione

Dopo il grande successo dell’evento torinese, la prima tappa di JUST ha preso il via da Milano sabato 14 marzo in modalità virtual, una camminata e corsa non competitiva di 5 km all’interno del Parco Sempione, con punto di ritrovo presso WHY RUN in Corso Sempione 6, realizzata in collaborazione con gli Urban Runners. Una prima tappa che ha portato anche nel capoluogo lombardo il format distintivo di JUST: un evento non competitivo, aperto a ogni età e livello di preparazione, dove il valore più importante resta la condivisione.

PARIGI: il primo storico appuntamento internazionale

Sabato 11 aprile 2026 Just The Woman I Am ha raggiunto per la prima volta Parigi, segnando una tappa simbolica e importante nel percorso di crescita della manifestazione. Con ritrovo e partenza presso Eataly Paris Marais, nel centro parigino, la virtual run ha percorso le rive della Senna. La capitale francese ha accolto la corsa-camminata di 5 km, creando un ponte ideale tra Torino e Parigi nel segno dello sport e della solidarietà. Partner ufficiale di tutte le tappe dell’edizione 2026, TGV INOUI ha contribuito in modo concreto a rendere possibile questo appuntamento internazionale, accompagnando il team di JUST nel viaggio verso Parigi e rafforzando il valore di una collaborazione che unisce mobilità sostenibile, benessere e impegno sociale. Al termine della corsa, i partecipanti si sono ritrovati nuovamente presso Eataly per un momento conviviale, confermando ancora una volta lo spirito partecipativo che caratterizza JUST.

ROMA: il gran finale a Villa Borghese

A chiudere il tour è stata Roma, dove il 25 aprile, in collaborazione con Purosangue Athletics, Just The Woman I Am ha animato Villa Borghese con una nuova virtual run di 5 km. Dal Tempietto di Antonino e Faustina, all’interno del parco, centinaia di partecipanti si sono ritrovati per correre o camminare insieme in un’atmosfera di energia, inclusione e condivisione. Tra i partner sostenitori Battaglio che ha fornito frutta a tutti i partecipanti. Anche nella capitale, il messaggio è stato chiaro: JUST non è una gara, ma un’occasione per sentirsi parte di un progetto condiviso che sostiene la ricerca universitaria attraverso un gesto semplice ma potente come il movimento.

Un bilancio che guarda al futuro

Le tappe di Milano, Parigi e Roma, e il grande successo della manifestazione a Torino, hanno confermato la forza di un progetto capace di superare i confini geografici e trasformarsi in un appuntamento sempre più diffuso e partecipato. Quattro città, quattro esperienze, un unico messaggio: insieme si può fare la differenza. Just The Woman I Am continua così a crescere, consolidando il proprio ruolo come evento di riferimento per la promozione della salute, della prevenzione e del sostegno alla ricerca universitaria sul cancro, con uno sguardo sempre più aperto verso nuove mete e nuove sfide.

Soddisfazione nelle parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio: «le tre tappe di Milano, Parigi e Roma hanno rappresentato un passaggio significativo nel percorso di crescita di Just The Woman I Am, nata nel capoluogo sabaudo nel 2014. Portare il progetto oltre Torino, fino a Parigi e nella Capitale, ha rafforzato il suo carattere di iniziativa sempre più aperta e internazionale. Questi appuntamenti hanno confermato ancora una volta che JUST è molto più di una corsa: è condivisione, sensibilizzazione e sostegno concreto alla ricerca sul cancro. Muoversi insieme, in città diverse ma con lo stesso spirito, può davvero fare la differenza».