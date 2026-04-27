Paffoni Fulgor Basket Omegna: sconfitta ininfluente ad Agrigento 

Si chiude con una sconfitta la trasferta siciliana della Paffoni Fulgor Basket Omegna. Al PalaLivatino di Agrigento i rossoverdi cedono 92-82 contro la Moncada Energy, al termine di una partita giocata a lungo punto a punto ma decisa dalla maggiore energia e concretezza dei padroni di casa nei momenti chiave.

LA PARTITA

Avvio complicato per Omegna che subisce l'intensità di Agrigento chiudendo il primo quarto sotto 28-21. Ma la reazione rossoverde non si fa attendere: il secondo periodo è devastante. Trapani (due triple consecutive che portano al timeout di Agrigento sul 13-22), Sacchettini e Piccirilli trascinano la Fulgor che piazza un parziale di 18-31 e va all'intervallo avanti 46-52 (+6).

Il vantaggio rossoverde tocca il massimo sul 46-59 a inizio terzo quarto grazie ai canestri di Antelli (due triple pesanti) e Balanzoni. Ma Agrigento non molla: Cagliani dalla lunga distanza e Douvier dall'area riportano sotto i siciliani che chiudono la terza frazione 65-76 (-11 Fulgor).

L'ultimo quarto è equilibrato ma decisivo. Agrigento trova energia e precisione nei momenti chiave: il parziale di 11-0 tra il 32' e il 34' (da 73-76 a 84-76) spezza le gambe a Omegna. La Fulgor prova a rientrare con Voltolini (due triple) e Trapani, riportandosi a -3 (76-73 al 32'), ma Agrigento risponde con Zampogna, Querci e soprattutto con un grande Douvier che chiude con canestri pesanti.

Nel finale i siciliani amministrano con lucidità ai liberi e conquistano una vittoria meritata.

I PROTAGONISTI

Emanuele Trapani è il migliore dei rossoverdi con 18 punti (4/9 da tre), risultando devastante nel secondo quarto con triple consecutive che avevano illuso sulla possibilità di un colpaccio esterno.

Giacomo Baldini chiude con 14 punti, lottando fino all'ultimo minuto per tenere viva la rimonta.

Andris Misters contribuisce con 11 punti in uscita dalla panchina, prezioso nel tentativo di rimonta finale.

Buone prove anche per Balanzoni, Voltolini e Antelli, ma non bastano contro un Agrigento trascinato da Douvier (26 punti), Zampogna (18) e Cagliani (17).

Moncada Energy Agrigento – Paffoni Fulgor Basket Omegna 92-82

Parziali (28-21, 18-31, 19-24, 17-16)

PROSSIMO IMPEGNO

La Paffoni chiude la stagione regolare e si prepara ora ai Play-In. Domenica 3 maggio ore 20:00 al PalaCipir contro la vincente di Vicenza-Orlandina: una gara secca che vale l'accesso ai Playoff.

BIGLIETTI

ABBONATI: Da domani potete acquistare il biglietto mantenendo il vostro posto fino a giovedì alle ore 13:00 Dopo, posti liberi per tutti!

PREZZI: Invariati rispetto alla stagione regolare

VENDITA: Sede Fulgor aperta anche venerdì 1° maggio mattina

Non mancate, il PalaCipir deve tremare!