BEA vince di squadra con Bra, ora testa alla "finale" di Novara

Nell’ultimo appuntamento casalingo della Regular Season di Serie C Interregionale, BEA Chieri conquista un successo di vitale importanza superando l’ABET Basket Bra per 73-59. Al PalaGialdo i Leopardi sfoderano una prestazione di grandissima sostanza e unione, reagendo a un avvio complesso con un secondo quarto difensivamente perfetto. Una vittoria che inietta grande fiducia ed entusiasmo in vista dello scontro decisivo dell’ultimo turno.

LA GARA

L’approccio al match vede gli ospiti partire con il piede giusto. Bra si affida all’ispirazione dei suoi esterni e a una buona fluidità corale per scardinare la difesa chierese nei primi minuti. La compagine cuneese muove bene il pallone e trova buone soluzioni offensive, costringendo i Leopardi a rincorrere al suono della prima sirena. BEA, tuttavia, non perde la lucidità e resta agganciata alla partita, sfruttando la presenza di capitan Drame sotto i tabelloni e la vivacità in attacco di De Santis e Tagliano. È nel secondo periodo che la gara cambia definitivamente padrone. Coach Conti e il suo staff stringono le maglie, alzando un vero e proprio muro che concede alla formazione avversaria la miseria di sette punti in dieci minuti. La pressione difensiva asfissiante si traduce in un ritmo tambureggiante nella metà campo offensiva. Gatti si fa trovare pronto, mentre a dare un’ulteriore scossa emotiva e tattica è il rientro sul parquet di Nicholas Giacomelli: il playmaker, pur non essendo ancora al cento per cento della condizione, stringe i denti e gestisce i possessi con la consueta leadership, dettando le geometrie della rimonta. Il clamoroso parziale arancione manda le squadre negli spogliatoi con i chieresi saldamente al comando sul 35-26.

Al rientro in campo, ABET Basket Bra tenta in ogni modo di riaprire i giochi, provando ad alzare a sua volta l’aggressività e a forzare i ritmi. I Leopardi, però, si dimostrano maturi e non si scompongono. La squadra assorbe i tentativi di rientro ospiti gestendo il vantaggio con intelligenza. Le ampie rotazioni di Chieri portano energia e la manovra offensiva continua a produrre fatturato con grande regolarità, dilatando ulteriormente il divario al termine della terza frazione. Gli ultimi dieci minuti sono di gestione e puro controllo per la formazione di casa. Nonostante qualche sbavatura fisiologica, l’unione del gruppo fa la totale differenza. I Leopardi amministrano il margine accumulato respingendo ogni velleità di rimonta braidese, facendo scorrere il cronometro e blindando un successo che fa esplodere di gioia il PalaGialdo per il definitivo 73-59.

IL COMMENTO

«Oggi era già una finale, come lo sarà la prossima a Novara – analizza il vice allenatore Marco Manzini al termine del match – Come tutte le finali non è scontato vincerle ed è importante portarle a casa. Nonostante una prestazione non brillante, potendo fare molto meglio di quello che abbiamo mostrato, abbiamo conquistato la vittoria. Questo è sempre un buon segnale di unione di squadra, anche nei momenti di difficoltà. Siamo tutti felici per il rientro di Nicholas Giacomelli: non è ancora al cento per cento, ma ha dato un super contributo. Quello che ci portiamo dietro da oggi è sicuramente l’entusiasmo, l’energia e la consapevolezza che adesso davvero la prossima gara è una finale in cui non ci giochiamo solo la salvezza, ma potenzialmente anche la post-season alta, i playoff. È uno stimolo molto importante per lavorare questa settimana e arrivare a Novara al meglio delle nostre possibilità per fare la miglior partita possibile».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo l’ultima partita in casa della Regular Season, i Leopardi si giocano tutto nell’ultimo turno di campionato. L’appuntamento è per sabato 2 maggio sul parquet del PalaSartorio di Novara per il match decisivo contro Basket College Novara. Palla a due alle ore 18.30.

BEA CHIERI - ABET BASKET BRA 73-59

Parziali (16-19, 35-26, 53-41)

BEA: Drame 18, De Santis 14, Tagliano 13, Gatti 10, Giacomelli 6, Fatone 3, Viggiano 3, Dioum 2, Possekel 2, Ferraresi, Ruà, Galluccio. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Bechis, Add. Arbitri Monteleone

BRA: Mafredi 13, Corino 11, Sahin 11, Stella 11, Corvalan 6, Romagnoli 5, Oberto 2, Ferrero, Agosto, Rosso. All. Siragusa