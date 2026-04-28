Cuneo Volley: Codarin vestirà la maglia biancoblù fino al 2029

Record per Lorenzo “Coda” Codarin che dopo ben 6 stagioni consecutive giocate con la maglia di Cuneo, ha rinnovato in biancoblù fino al 2029 . Attaccamento alla maglia, ai valori, agli oneri e agli onori che essa rappresenta e porta con sé in una delle piazze più storiche d’Italia, perché a Cuneo la pallavolo è tradizione, ne viene tramandata la cultura di generazione in generazione. Indossare la maglia biancoblù è una grande responsabilità che Coda in tutti questi hanno ha saputo fare egregiamente, meravigliando per la crescita anno dopo anno in campo, ma anche per l’attaccamento con il pubblico e i tifosi, a partire dai più piccoli che ad ogni partita il centrale di origini friulane si ferma a salutare per concedere foto e autografi.

La conferenza stampa inerente la riconferma di Codarin, non poteva che avere luogo presso la sede di Tomatis Lamiere che oltre ad essere sponsor del Cuneo Volley, ha come Direttore commerciale Luca Tomas, Presidente del Codarin Fans Club.

Durante la conferenza il DS Paolo Brugiafreddo ha così annunciato la conferma di Codarin: «Insieme e, forse dovrei dire più, di Cavaccini rappresenta un grandissimo segnale di continuità. Un ragazzo che più va avanti con gli anni e più ci stupisce per quanto margine di crescita dimostri ancora; è un esempio della cultura del lavoro, un esempio di come non ci siano preclusioni a qualità di prestazioni. Tutti questi motivi ci hanno spinto a rinnovare il rapporto con Lorenzo e a portarlo ad una scadenza triennale, perché crediamo che lui possa essere sicuramente riconosciuto a lungo termine come uno degli elementi simbolo di Cuneo Volley. Sono convinto che ci stupirà ancora e che riuscirà a performare in modo ancora più qualitativo rispetto a quanto già fatto quest’anno e sono sicuro che con Mimmo sarà il “traduttore simultaneo” di ciò che significa giocare la pallavolo a Cuneo».

Con grande emozione e gratitudine Codarin ha lavorato per guadagnare questo rinnovo con la maglia biancoblù, da lui tanto desiderato: «Sono davvero felicissimo per questo rinnovo e orgoglioso di poter continuare questo percorso con il Cuneo Volley. Fin dai primi allenamenti della stagione appena conclusa, sono sceso in campo con il grande obiettivo di poter continuare a giocare a pallavolo in Superlega, ma soprattutto di poterlo fare qua a Cuneo. Ero entusiasta quando ho scoperto che entrambi gli obiettivi erano stati raggiunti e addirittura con una fiducia triennale. Ormai qua mi sento a casa, la maglia biancoblù è per me come una seconda pelle e sarebbe veramente difficile dirsi addio. Ovviamente continuerò a lottare, ogni giorno, per questi colori e cercherò di far capire ai miei futuri compagni l'importanza e soprattutto la fortuna di poter giocare per questa città, in questo palazzetto e davanti a questi tifosi».

Una dichiarazione d’identità e appartenenza quella di Codarin nei confronti del Cuneo Volley e di Cuneo come città, territorio e movimento biancoblù che vive la pallavolo a 360 gradi. Non perdetevi la possibilità di vivere insieme a Coda e a tutta la squadra la prossima stagione al palazzetto tifando la SuperLega.

Prosegue la campagna abbonamenti, dopo la prima fase promozionale, fino al 15 maggio uno scaglione intermedio per i “ritardatari” che il Club vuole ancora agevolare con una fascia intermedia di costo LATE disponibile su Liveticket.it o di persona da “Energia Pulita” in c.so Nizza a Cuneo, dopodiché il prezzi diventeranno definitivi.