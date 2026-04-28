Reale Mutua Torino: sfida da dentro o fuori al PalaRadi

Una gara secca che mette in palio l’accesso al secondo spareggio, in programma domenica 3 maggio sul campo di Avellino, ottava classificata, per tenere vive le chance di accesso ai playoff. Torino arriva con la necessità di reagire dopo la prova opaca di Rieti nell’ultima giornata di regular season, ma anche con la consapevolezza del percorso costruito nel corso dell’anno. In una gara secca da affrontare a viso aperto, i gialloblù dovranno scendere in campo con l’idea di fare affidamento sui punti di forza emersi durante la stagione: Robert Allen ha chiuso la regular season come uno dei protagonisti assoluti del campionato, viaggiando in doppia-doppia di media con 19 punti e 10 rimbalzi a partita, mentre il gruppo ha costruito la propria identità su una struttura difensiva che ha registrato il terzo miglior defensive rating della lega. Un aspetto che dovrà necessariamente riemergere per affrontare al meglio una sfida da dentro o fuori.

Coach Paolo Moretti ha sottolineato l’equilibrio tra le due squadre e l’importanza della sfida:«Affrontiamo una squadra con la quale abbiamo dato vita a due sfide molto equilibrate in stagione regolare, in cui il fattore campo è saltato in entrambe le gare. Cremona ha in Garrett, Kadeem Allen e Bortolin tre fattori importanti, e le guardie italiane Panni e Allinei che stanno facendo molto bene. Mi spiace non poter giocare in casa, sarebbe stato bello regalare un’altra partita al nostro pubblico. Ma cercheremo come al solito di fare la nostra partita seria, per poterci giocare ancora un altro turno».

GLI AVVERSARI – FERRARONI JUVI CREMONA

La Ferraroni Juvi Cremona rappresenta una delle sorprese più interessanti di questa stagione, capace di costruire un percorso in crescita fino a conquistare non solo la salvezza, ma anche l’accesso ai play-in con il fattore campo nel primo turno. La squadra allenata da Luca Bechi ha chiuso la regular season con un bilancio di 3 vittorie nelle ultime 5 partite e un rendimento casalingo solido (10 vittorie e 8 sconfitte). Cremona ha costruito la propria identità soprattutto attraverso la difesa e l’intensità, mentre in attacco il principale riferimento è Billy Garrett, autore di una stagione in crescita chiusa a 16 punti di media con il 40% da tre punti. Accanto a lui, Kadeem Allen rappresenta un altro elemento di talento, mentre l’esperienza di Alessandro Panni continua a garantire leadership e solidità, supportato dalla freschezza dei giovani esterni Gregorio Allinei e Tommaso Vecchiola. Nel reparto lunghi, la Juvi può contare sulla fisicità di Matias Bortolin, Edoardo Del Cadia e Andrea La Torre, oltre alla capacità di aprire il campo di Simone Barbante. Nonostante un attacco tra i meno prolifici del campionato, Cremona si distingue per intensità e mentalità, caratteristiche che la rendono un’avversaria particolarmente ostica, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra.

INJURY REPORT

Nulla da segnalare. Tutto il gruppo gialloblù sarà a disposizione dello staff di coach Moretti.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass.