Grande successo per “Oltre la vista, Oltre la SLA”: la corsa inclusiva a sostegno della ricerca

Una foto, forse più di qualsiasi parola, può raccontare lo spirito di “Oltre la vista, oltre la SLA” , la corsa-camminata a sostegno della ricerca medica organizzata lo scorso 25 aprile, al Parco Michelotti di Torino, dalla Polisportiva dell’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino : un papà e un bimbo, entrambi con maglietta ufficiale e pettorale numerato, camminano fianco a fianco, tenendosi per mano. Nella sua semplicità, quest’immagine, capace di evocare un clima di tenerezza e fiducia nel futuro, esprime bene il significato di un evento nato per abbattere le barriere: quelle tra le generazioni, ma anche quelle culturali. Persone con e senza disabilità visiva, infatti, corrono insieme, in perfetta sintonia. E l’intero ricavato, al netto delle spese, viene donato al CRESLA (Centro Regionale Esperto per la ricerca sulla SLA) della Città della Salute e della Scienza di Torino, un polo d’eccellenza a livello europeo.

Anche la dimensione solidale, che ogni anno si rinnova, in memoria dell’amico atleta e volontario Piero Mallen (scomparso nel 2011 proprio a causa della SLA), è un modo per sparigliare le carte, per ribaltare qualche stereotipo: persone che spesso vengono descritte come fragili e bisognose di aiuto, in realtà possono, a loro volta, aiutare gli altri, in maniera molto diretta e concreta.

In termini numerici, l’edizione 2026 di “Oltre la vista, oltre la SLA”, la n. 21, è stata tra le più soddisfacenti di sempre. Complice la splendida giornata di sole, sono state superate le 1.000 iscrizioni. Per oltre due ore, i viali del Parco Michelotti sono stati festosamente invasi da un popolo di corridori e camminatori di ogni età, dai bimbi della scuola materna fino ai nonni. Tutti (perfino gli amici a quattro zampe, ospiti sempre graditi) indossavano la maglietta ufficiale, con scritta in grigio su fondo nero, ma anche in caratteri braille (l’alfabeto a punti in rilievo usato da chi non vede), un piccolo ma prezioso indizio sulla natura inclusiva della manifestazione.

Anche quest’anno si prevede un contributo sostanzioso da devolvere al CRESLA: la cifra esatta sarà resa nota tra qualche settimana, una volta conclusi tutti i calcoli. Da notare che finora (includendo anche la stima per l’edizione 2026), la Polisportiva UICI Torino è stata in grado di donare alla ricerca medica una cifra che sfiora i 100.000 Euro. Quello con il CRESLA è ormai un rapporto consolidato, fatto di profonda amicizia e stima reciproca. E non a caso, quest’anno è stato proprio il gruppo legato al centro (che per un giorno ha trasformato in corridori e camminatori molti medici, infermieri e operatori sanitari) ad aggiudicarsi il trofeo Piero Mallen, assegnato alla squadra sportiva più numerosa.

«C’è sempre qualcosa di emozionante e di un po’ magico nel constatare quanti amici volontari si mobilitino ogni anno per questo appuntamento, contribuendo a far funzionare una macchina organizzativa piuttosto complessa – spiegano dalla Polisportiva UICI Torino. – Pur se in tempi non semplici e tra difficoltà crescenti, possiamo testimoniare, nei fatti, che la cultura dell’impegno solidale è ancora ben viva. Tutto questo ci stimola ad andare avanti, con entusiasmo e coraggio. Ringraziamo tutti i partecipanti, dando appuntamento all’edizione 2027».

La Polisportiva ASD UICI Torino

Nata nel 1980, la Polisportiva ASD UICI Torino crede nello sport come strumento di integrazione e di crescita per le persone cieche e ipovedenti. Attraverso attività agonistiche e non, infatti, è possibile stimolare in chi ha una disabilità visiva l’autonomia individuale, la percezione dello spazio, il senso dell’equilibrio, la socializzazione. Oggi la polisportiva è in grado di offrire un ampio ventaglio di proposte accessibili: dal nuoto agli sport invernali, dalla ginnastica alla danza. Tutto questo con un forte senso di comunità e con uno spirito di gruppo che sa tenere insieme vedenti e non. Tra le avventure più recenti, un viaggio di 600 km in tandem, da Torino a Venezia, lungo la “Via del Po”, e diversi tour in Piemonte e Liguria, sempre in tandem, tra il 2021 e il 2025.