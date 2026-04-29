Pallapugno: il calendario dei Pulcini 

Il calendario dei Pulcini presenta 16 squadre al via, suddivise in due gironi. Nel girone A ci sono Don Dagnino, Gottasecca, Imperiese, Merlese, Pro Paschese, Ricca, San Leonardo e Speb; nel girone B sono state inserite Augusto Manzo, Albese, Canalese, Ceva, Cortemilia, Monastero Dronero A, Monastero Dronero B e San Biagio. Inizio tra la fine di aprile e i primi di maggio con chiusura della regular season il 30 luglio. Sulla base della classifica riportata nella prima fase, tutte le squadre di entrambi i gironi accederanno al tabellone finale a eliminazione diretta.

Per determinare le finaliste di Coppa Italia, le prime due classificate di ciascun raggruppamento al termine del girone di andata della prima fase del campionato si affronteranno in semifinale secca. La finale si giocherà venerdì 28 agosto, alle 17, nello sferisterio di Madonna del Pasco.

Norme per tutti i campionati

Calendario Campionato Pulcini 2026 (Girone A)

Calendario Campionato Pulcini 2026 (Girone B)

Regolamento Pulcini 2026

Le squadre dei Pulcini