Pallapugno: il punto su tutti i campionati dopo le partite tra il 23 e il 28 aprile

Serie A Banca d’Alba
- Seconda giornata
Araldica Castagnole-Alta Langa 9-8
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva Olivieri-Opere Edili Duseu 9-8
Bcc Pianfei Pro Paschese-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-9
Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Terre del Barolo Albese 9-3
Gottasecca-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-7
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo, Nocciole Marchisio Cortemilia 2; Alta Langa, Gottasecca, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva, Roero Isolamenti Canalese, Terre del Barolo Albese, Araldica Castagnole 1; Olivieri Opere Edili Duseu, Bcc Pianfei Pro Paschese 0.
Serie B - Recupero terza giornata
Amici del Castello-Officine Pesce Bubbio 9-8
Quarta giornata
Pieve di Teco-Alusic Merlese 8-9
Centro Incontri Us Gallese-Speb 8-9
Virtus Langhe-Castiati Neivese 8-9
Officine Pesce Bubbio-Prodeo Chiusavecchia 6-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Valle Bormida 4-9
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Amici del Castello 9-2
Riposa: Benese
Classifica: Castiati Neivese 4; Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Spbe 3; Prodeo Chiusavecchia, Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe, Alusic Merlese, Valle Bormida 2; Benese, Pieve di Teco, Amici del Castello, Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Officine Pesce Bubbio 0.
Serie C1 - Seconda giornata
Virtus Langhe-Bormidese 9-7
Ricca-Ceva 9-6
Don Dagnino-Castiati Castagnole 2-9
Monticellese-San Biagio 9-0
Duseu-Gottasecca 5-9
Subalcuneo-Pro Paschese 3-9
Classifica: Gottasecca, Monticellese, Castiati Castagnole 2; Ceva, Pro Paschese, Duseu, Ricca, Virtus Langhe, San Biagio 1; Bormidese, Don Dagnino, Subalcuneo 0.
Serie C2 Girone A - Prima giornata
Valle Bormida-Pieve di Teco 9-1
Global Sped Neivese-Abrigo Croma Ricca 9-6
Taggese-Augusto Manzo 1-9
Riposa: Pro Spigno
Classifica: Augusto Manzo, Valle Bormida, Global Sped Neivese 1; Pro Spigno, Abrigo Croma Ricca, Pieve di Teco, Taggese 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu - Prima giornata
Peveragno-Monastero Dronero 2-9
Riposa: Valle Grana Caraglio
Classifica: Monastero Dronero 1; Valle Grana Caraglio, Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso - Prima giornata
Benese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-5
Riposa: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva
Classifica: Benese 1; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
Under 21
- Prima giornata
San Leonardo-Pro Paschese 9-3
Virtus Langhe A-Virtus Langhe B 9-6
Cortemilia-Albese 9-4
Subalcuneo-Bubbio 6-9
Merlese-Araldica Castagnole 3-9
Classifica: Araldica Castagnole, San Leonardo, Bubbio, Cortemilia, Virtus Langhe A 1; Virtus Langhe B, Albese, Subalcuneo, Merlese, Pro Paschese 0.