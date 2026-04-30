I Giaguari ospiti dei Frogs Legnano

La Week 9 della Italian Football League 2026 porta in campo una delle sfide più attese della stagione regolare e una delle sfide con il maggior numero di precedenti nella storia del football italiano: domenica 3 maggio , alle ore 16:00 , il Centro Sportivo di Magnago (MI) ospiterà l'incontro tra i Frogs Legnano e i Giaguari Torino che, dal 1981 ad oggi, si sono affrontati ben trenta volte. Solo Lions - Dolphins e Lions - Giants possono vantare più incontri.

I Frogs Legnano si presentano all'appuntamento dopo una stagione 2026 fin qui straordinaria. Con un record di 4 vittorie e 1 sconfitta, i neroargento di Legnano si sono confermati tra le formazioni più solide dell'intera IFL, reduce da quattro successi consecutivi prima dello stop subito nella Week 8 contro i Dolphins Ancona. La forza dei FROGS risiede in un sistema offensivo di altissimo livello, guidato dal quarterback americano Josh Taylor e dal wide receiver Luke Caliendo, con la regia tecnica del Head Coach e Offensive Coordinator statunitense Cody Kent e del Defensive Coordinator Logan Dykstra.

I Giaguari Torino, dal canto loro, arrivano a Magnago con un record di 4 vittorie e 2 sconfitte, frutto di una stagione in crescita costante. Dopo la sconfitta all'esordio contro i campioni in carica Guelfi Firenze, i torinesi hanno inanellato quattro successi in fila, proprio come i Frogs, prima di cadere a Roma all’ultimo secondo di un solo punto contro i Lazio Marines. I Giaguari possono vantare una difesa aggressiva e di un attacco in progressione. Con un coaching staff confermato e un nucleo italiano di qualità affiancato da import di alto profilo, i Giaguari sono una squadra che può fare male a chiunque.

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta che ne ha complicato i piani per i playoff. Pur essendo già matematicamente qualificate, la corsa al secondo posto, e quindi alla semifinale diretta, si è fatta più problematica, e l’obiettivo di conquistare almeno la terza o quarta posizione per giocare la wild card in casa è diventato primario sia per i Frogs che per i Giaguari. Un ulteriore passo falso potrebbe renderlo irraggiungibile per entrambe, o per lo meno ne complicherebbe ulteriormente il cammino.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE (https://www.youtube.com/@ifl-live)