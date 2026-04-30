GranTorino comincia i playout sul campo di Amatori Pescara

È tempo di playout per GRANTORINO . Conclusa la stagione regolare di Serie B Interregionale al 13° posto, i gialloblù di coach Comazzi sono pronti a tornare in campo per il primo turno playout. Gara 1, in programma domenica 3 maggio alle 19:00 , vedrà GRANTORINO impegnata sul parquet del Palaelettra di Amatori Basket Pescara .

Nonostante la sconfitta indolore contro Don Bosco Crocetta nell'ultima giornata, GRANTORINO ha vissuto un finale di stagione molto positivo. Grazie alla striscia di quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali sul parquet della capolista Basketball Lucca, i gialloblù hanno raccolto i frutti di un'intera stagione dopo le difficoltà incontrate nella prima metà. GRANTORINO sarà ora chiamata a imporsi sugli abruzzesi in una serie al meglio di tre per evitare il passaggio al secondo turno e chiudere la stagione il prima possibile con la salvezza. In virtù del fattore campo sfavorevole, i gialloblù potranno comunque contare sul supporto del Palaeinaudi di Moncalieri in Gara 2, prevista per sabato 9 maggio alle 20:30 e potenzialmente già decisiva.

Amatori Basket Pescara ha chiuso al 12° posto il girone D della Conference Centro. In seguito a un avvio di stagione complicato, caratterizzato da una sola vittoria nelle prime nove uscite, i pescaresi hanno risalito la classifica, lottando per la salvezza diretta fino all'ultima giornata. Coach Di Iorio potrà fare affidamento su un gruppo giovane, guidato da Cocco (14.6 media punti) e Bertoni (12.3 media punti) e galvanizzato dal successo nell'ultima giornata contro Vigor Basket Matelica.

Appuntamento a domenica 3 maggio alle 19:00 al Palaelettra di Pescara. Il match, per il quale al momento non è prevista una diretta streaming, sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Giardini Francesco (primo arbitro) e De Rosa Andrea (secondo arbitro).