Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nuova edizione da record del Torneo Nazionale “Langhe Roero 2026”

E’ iniziata ieri, venerdì 1° maggio, una nuova edizione, ancora una volta da record per squadre partecipanti, del grande torneo nazionale “Langhe Roero 2026!”
1 min
Nuova edizione da record del Torneo Nazionale “Langhe Roero 2026”

 

Saranno ben 37 le squadre impegnate dal 1° al 3 maggio tra gli 8 Comuni di Alba, Carrù, Cherasco, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene.
Il torneo, organizzato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano, si svolge suddiviso per 3 catgeorie: Under 13 maschili, Esordienti femminili ed esordienti maschili.

Dopo i gironi nei primi giorni, si giocheràun playoff che incoronerà le squadre vincitrici per ogni categoria (e stabilirà i piazzamenti finali).
Il torneo si disputerà col patrocinio di Federazione Italiana Pallacanestro e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che ringraziamo. Al nostro fianco in questa edizione ci sarà Banca d’Alba, che premierà l’MVP di ogni categoria.

Sí ringraziamo anche le “cantine amiche” che accoglieranno i visitatori in questi giorni.

L’appuntamento è in questi giorni nelle palestre e palazzzetti del territorio per divertici insieme. Si parte, buon torneo a tutti!!

thumbnail

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS