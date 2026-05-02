Nuova edizione da record del Torneo Nazionale “Langhe Roero 2026”

Saranno ben 37 le squadre impegnate dal 1° al 3 maggio tra gli 8 Comuni di Alba, Carrù, Cherasco, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene.

Il torneo, organizzato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano, si svolge suddiviso per 3 catgeorie: Under 13 maschili, Esordienti femminili ed esordienti maschili.

Dopo i gironi nei primi giorni, si giocheràun playoff che incoronerà le squadre vincitrici per ogni categoria (e stabilirà i piazzamenti finali).

Il torneo si disputerà col patrocinio di Federazione Italiana Pallacanestro e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che ringraziamo. Al nostro fianco in questa edizione ci sarà Banca d’Alba, che premierà l’MVP di ogni categoria.

Sí ringraziamo anche le “cantine amiche” che accoglieranno i visitatori in questi giorni.

L’appuntamento è in questi giorni nelle palestre e palazzzetti del territorio per divertici insieme. Si parte, buon torneo a tutti!!