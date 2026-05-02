Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Ilaria Spirito avanti insieme per la quinta stagione

Ilaria, a che punto ti vedi del tuo percorso a Chieri e quali ragioni ti portano a continuare con Chieri?

«Per me è un onore e ne sono felicissima. Non so dire a che punto sono del mio percorso perché al momento sto benissimo a Chieri, quindi non ci sono presupposti per cui debba pensare di andare via. Questo ancora di più dopo una stagione come quella da poco conclusa. Se l’anno scorso è stato un po’ difficile sotto tanti punti di vista, questo è stato sicuramente un anno grandioso. Mi sono trovata molto bene con Nicola e la squadra è stata esemplare dal punto di vista umano soprattutto. Le ragioni che mi portano a continuare con Chieri sono sempre le stesse: la condivisione dei valori con la società e con i vertici, la condivisione dell’etica, della professionalità, del lavoro, dell’impegno… Sono tutti valori che mi rappresentano e negli anni ho felicemente constatato che rappresentano anche tutti i membri della società, quindi diciamo che questo è l’80% dei motivi che mi spingono a continuare qui. Poi c’è la vicinanza a casa e al mio fidanzato che è notevole, aspetti che ovviamente non posso trascurare. E poi c’è la città dove mi trovo bene, ho fatto già tutte le mie conoscenze, so dove andare, ho i miei posti, mi salutano per strada, mi conoscono. Sono molto serena insomma».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

«Difficile rispondere. So che il lavoro di Nicola è quello, da quel punto di vista non ci saranno grossi cambiamenti come un anno fa: il suo metodo di lavoro lo conosco e anzi spero che sia io sia le altre ragazze che resteranno daremo una mano alle nuove ad inserirsi il più velocemente possibile nel sistema di Nicola, perché se si viene da un altro sistema non è semplicissimo. Al di là di questo mi aspetto sicuramente una stagione di nuovo molto emozionante. Ci saranno nuovi acquisti che rafforzeranno la squadra. Come obiettivi credo che quelli di Chieri siano sempre di rimanere attaccati alle quattro squadre di vertice, cercare di farlo nel migliore modo possibile, divertendoci ed esprimendo un bel gioco come abbiamo fatto quest’anno. Sicuramente sarà un anno da riconfermare rispetto a questo appena passato».

Sei reduce dal tuo primo collegiale con la nazionale. Cosa rappresenta la maglia azzurra a questo punto della tua carriera?

«Sono ovviamente contentissima, ho sempre dato massima disponibilità a Julio e così farò per tutto il tempo che deciderà di avermi a disposizione. Per me l’azzurro è sicuramente fonte di orgoglio ed è una cosa che si guadagna, non l’ho mai data per scontata e neanche adesso darò niente per scontato. Vivrò ogni settimana al massimo, poi vedrà Julio cosa gli serve, che tipo di giocatore gli servono, che fisionomia dare alla squadra. Ci saranno tanti cambiamenti, soprattutto all’inizio, dovrà fare un po’ le sue valutazioni e io sarò a disposizione e accetterò qualunque sua scelta senza farne drammi. Penso che affrontare l’azzurro a questa età, con l’esperienza che ho maturato in tutti questi anni, voglio dire anche affrontarlo con serenità, qualunque cosa Velasco decida. Ovvio che spero di restare il più a lungo possibile, però sono serenissima e affronterò tutti gli allenamenti con la massima tranquillità con l’obiettivo di dare il mio 110%».