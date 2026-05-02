La Bertram riparte contro Brescia: “Ci sarà voglia di rivalsa per entrambe”

Reduce dalla sconfitta esterna a Reggio Emilia, la Bertram Derthona Tortona riparte nell’ultimo appuntamento casalingo della Regular Season di LBA Serie A Unipol ospitando la Germani Brescia. La sfida della Nova Arena contro la squadra allenata da Matteo Cotelli, in programma domenica 3 maggio alle 17:00, sarà visibile in diretta su LBATV e sul canale 254 di Sky Sport.

Come arrivano le due squadre?

Il mese di aprile è stato travagliato per la Bertram, che ha trovato un’unica vittoria contro Trento a fronte delle tre sconfitte con Treviso, Virtus Bologna e, per ultima, Reggio Emilia. Contro quella che può essere considerata la squadra più in forma del campionato, il Derthona non è riuscito a imporre il proprio gioco, uscendo dal PalaBigi con la sconfitta per 88-69.

Dopo tre vittorie consecutive con Napoli, Venezia e Trieste, anche la Germani Brescia ha subito una battuta d’arresto nello scorso weekend, venendo sconfitta 99-90 in casa da Treviso. Al momento, i biancoblù si trovano al secondo posto in classifica con 40 punti, alle sole spalle della capolista Virtus Bologna. Sono secondi per punti segnati (89.3) e primi per valutazione (105.7) di media.

La sfida del girone d’andata con la Germani Brescia

Nella partita giocata al PalaLeonessa nel girone d’andata, disputata l’11 gennaio scorso, i Leoni erano andati vicini al colpo esterno, rimanendo a distanza di un solo possesso con un minuto da giocare. Alla fine, nonostante i 21 punti di Arturs Strautins, Brescia aveva avuto la meglio per 92-86.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Brescia è una squadra che ha combattuto tutto l’anno per conquistare la prima posizione», dice Andrea Vicenzutto.

«Con l’ultima sconfitta in casa contro Treviso, ha perso la testa della classifica. Di conseguenza, mi aspetto una squadra con grande voglia di rivalsa, che proverà a fare di tutto per competere per quella posizione fino all’ultima giornata e prepararsi per i Playoff nel miglior modo possibile», aggiunge.

«Noi ci ricordiamo della partita del girone d’andata, che era stata segnata dalle ovvie problematiche nel marcare giocatori importanti come Miro Bilan e Amedeo Della Valle. I ragazzi sanno cosa va fatto per cercare di limitare il loro talento offensivo», ricorda Vicenzutto.

«Speriamo che, anche grazie all’energia del nostro pubblico, riusciremo ad impattare Brescia in ogni singolo possesso. Dovremo essere bravi dal primo minuto a limitare un arsenale offensivo che negli ultimi anni sta creando problemi a qualsiasi avversaria», sottolinea.

«I ragazzi hanno dimostrato grande voglia di rivalsa questa settimana dopo la partita con Reggio, non vediamo l’ora di poter scendere in campo e tornare a fare una grande prestazione alla Nova Arena.»