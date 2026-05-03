La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il R.N. Arenzano

Tre punti per la Reale Mutua Torino ’81 che vince 11-14 contro l’Arenzano e continua la sua preparazione per i play-off. È stato un match equilibrato fino all’ultimo tempo di gioco dove i gialloblù hanno creato il divario decisivo per vincere l’incontro.

LA PARTITA

Inizia il match con la Torino ’81 passa subito in vantaggio con la rete di Novara, i padroni di casa rispondono con la rete di Borelli e fanno il 2-1 con il rigore trasformato da Ghillino. I ragazzi di Simone Aversa pareggiano i conti con Novara in superiorità numerica, ma l’Arenzano torna sul +1 con il gol di Nuzzo allo scadere del primo tempo di gioco. Si rientra in acqua e i liguri segnano il 4-2 su rigore con Ghillino, i gialloblù reagiscono con Tononi in superiorità numerica, ma l’Arenzano fa il 5-3 con la rete di Pedrini. La Reale Mutua Torino ’81 Iren trova il pareggio grazie alla doppietta di De Luca e realizza la rete del 5-6 con Lisica, ma i ragazzi di Robello segnano il 6-6 con Mantovani.

Al cambio vasca la Torino ’81 realizza il sorpasso con il rigore di Novara e l’Arenzano pareggia con Pedrini. I gialloblù segnano il +1 con Costa, i padroni di casa fanno l’8-8 con Carrazza e passano in vantaggio con il gol in superiorità numerica di Nuzzo. I ragazzi di Simone Aversa reagiscono con Ermondi e vanno sul 9-10 con la rete di Costa. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco e i torinesi si portano sul +2 con Novara, ma Nuzzo risponde per il 10-11. La Torino ’81 accelera: Lisica sigla la rete del 10-12, Colombo allunga sul +3 e Novara trova il 10-14. I padroni di casa segnano il gol finale di Carrazza per l’11-14 che chiude il match.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Partita vera e tirata come speravo che fosse, entrambe le squadre volevano conquistare la vittoria, non c'era aria di vacanza. Abbiamo tutti fatto fatica ad interpretare il metro arbitrale, c'è stata poca coerenza e molta confusione nei fischi, i ragazzi in acqua ovviamente si sono innervositi. Dal punto di vista tecnico nella seconda metà di gara abbiamo difeso meglio ed abbiamo avuto una migliore percentuale realizzativa rispetto ai nostri avversari che hanno perso un po’ di lucidità al tiro, solo nell’ultimo quarto siamo riusciti a fare il break decisivo».

IL TABELLINO

R.N. ARENZANO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 11-14

Parziali (3-2; 3-4; 3-4; 2-4)

R.N. ARENZANO: Graffigna, Pedrini 2, Delvecchio, Ghillino 2, Bruzzone, Borelli 1, Carrazza 2, Giordano, Mantovani 1, Ricci, Albasini, Carlucci, Nuzzo 3. All. Robello.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 2, Abate, Tononi 1, Maffè, Coccia, Costa 2, Ermondi 1, Cassia, De Luca 2, Novara 5, Colombo 1, Aldi, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: MARRONE – NACCARI

LE NOTE: Usciti per limite di falli Maffè (T), Ghillino (A) e Aichino nel terzo tempo, Ricci (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Arenzano 3/14 + 6 rigori e Torino 7/ 18 + 2 rigori. Espulso per comportamento irrispettoso Coccia (T) nel quarto tempo. Graffigna (A) para un rigore a Tononi (T) nel primo tempo. Romanazzi (T) para un rigore a Nuzzo (A) nel quarto tempo. Espulso per proteste Aversa (All. Torino) nel terzo tempo. Spettatori 150 circa.