BEA Chieri: super vittoria con Polisportiva San Giacomo, le Leoparde si aggiudicano lo scontro diretto

Sabato 2 maggio la Prima Squadra femminile di BEA Chieri ha ospitato al PalaGialdo Polisportiva San Giacomo per la seconda giornata di ritorno del girone Coppa. In un vero e proprio scontro diretto per la classifica (le avversarie arrivano con due punti in più delle Arancioni), le Leoparde ottengono un importantissimo successo, ribaltando anche la differenza punti con le novaresi (46-42 per la Polisportiva il finale del match d’andata). In questo modo, il gruppo guidato da Coach Colò e Coach D’Angelo rilancia le ambizioni nella corsa alle Final Four e conferma il proprio grande momento.

Anche questa volta le Leoparde devono gestire diverse assenze e rotazioni ridotte. Il quintetto scelto per l’inizio della sfida è composto da Garavelli, Morra, Uggé, Golé e Aquini. Le novaresi partono forte, cercando immediatamente di coinvolgere Ascione, loro principale terminale offensiva. Le Leoparde, però, trovano subito le giuste contromisure difensive e riescono a limitare il talento avversario, distribuendo bene i possessi offensivi e trovando con continuità la via del canestro. Il primo quarto si chiude con un netto 23-13 a favore delle nero-arancio. Nel secondo periodo, la Polisportiva tenta di ricucire lo svantaggio, ma l’attacco arancione guidato da capitan Uggé (sei punti nella frazione ) continua a produrre ottime soluzioni, soprattutto grazie alle penetrazioni al ferro. La difesa di BEA Chieri, inoltre, riesce a contenere l’ispirazione dall’arco delle avversarie, permettendo alle Leoparde di andare all’intervallo lungo con dieci punti di vantaggio.

Nella terza frazione, nonostante alcuni problemi di falli, BEA alza ulteriormente l’intensità difensiva. Recuperi continui e transizioni offensive in sovrannumero permettono alle Leoparde di mantenere il controllo della gara. Nell’ultima decina San Giacomo prova nuovamente a riaprire il match con un parziale di 8-0, ma Golé risponde con due importanti canestri in isolamento spalle a canestro, ristabilendo le distanze. Due triple di Morra e le penetrazioni di Garavelli chiudono definitivamente i conti, fissando il punteggio sul 70-52 finale.

Commenta Coach Colò: «Sono davvero soddisfatto della prestazione delle ragazze. Dovevamo provare a ribaltare la differenza canestri dell’andata per continuare a sperare di strappare un pass per le Final Four. Le Leoparde sono state straordinarie tutta la settimana e questo si è visto oggi. Abbiamo corso bene per tutti i 40 minuti e avuto molta presenza fisica in difesa. Siamo in un momento positivo e questo sarà fondamentale per raggiungere un obiettivo che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Ora ci aspettano due partite fondamentali».

BEA CHIERI-POLISPORTIVA S.GIACOMO 70-52

Parziali (23-13; 33-23; 50-36)

BEA Chieri: Garavelli 17,Bagnulo 5, Golè 18, Bardascino, Uggè 10,Volpe,Morra 12,Ghibaudo 8,Molina n.e.,Aquini

All. Coló, Ass. D’Angelo, Acc. Volpa.