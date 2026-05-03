Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Europei Para-Archery: Elisabetta Mijno protagonista indiscussa

L'arciera piemontese si aggiudica due medaglie d’oro e una di bronzo. Nella finale individuale si conferma campionessa europea, in coppia con Stefano Trevisani hanno vinto la finale Mixed Team e nel Ricurvo, in coppia con Vincenza Petrilli, si sono aggiudicate la finale per il terzo posto
2 min
Europei Para-Archery: Elisabetta Mijno protagonista indiscussa

A Roma nello Stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla, una grande Elisabetta Mijno si aggiudica due medaglie d’oro e una di bronzoRecord del Mondo in coppia con Stefano Trevisani con 1310 punti.

Nella finale individuale, Elisabetta Mijno si conferma campionessa europea, ripetendo il successo dell’ultima edizione. La finale contro la slovena Lavrinc si è conclusa con una vittoria straordinaria: il punteggio di 7-1 è stato raggiunto grazie a tre set vinti (25-24, 26-24 e 26-25) e al pareggio 26-26 della seconda volée. In coppia con Stefano Trevisani, Elisabetta Mijno ha vinto la finale Mixed Team contro la Polonia alle frecce di spareggio per 15-14, aggiudicandosi così la medaglia d’oro. 
Infine, nel Ricurvo Donne Doubles, in coppia con Vincenza Petrilli, hanno vinto la finale per il terzo posto, sconfiggendo la Germania con un netto 6-2.

Record | PhotoGallery

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS