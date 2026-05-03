Europei Para-Archery: Elisabetta Mijno protagonista indiscussa

A Roma nello Stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla, una grande Elisabetta Mijno si aggiudica due medaglie d’oro e una di bronzo. Record del Mondo in coppia con Stefano Trevisani con 1310 punti.
Nella finale individuale, Elisabetta Mijno si conferma campionessa europea, ripetendo il successo dell’ultima edizione. La finale contro la slovena Lavrinc si è conclusa con una vittoria straordinaria: il punteggio di 7-1 è stato raggiunto grazie a tre set vinti (25-24, 26-24 e 26-25) e al pareggio 26-26 della seconda volée. In coppia con Stefano Trevisani, Elisabetta Mijno ha vinto la finale Mixed Team contro la Polonia alle frecce di spareggio per 15-14, aggiudicandosi così la medaglia d’oro.
Infine, nel Ricurvo Donne Doubles, in coppia con Vincenza Petrilli, hanno vinto la finale per il terzo posto, sconfiggendo la Germania con un netto 6-2.