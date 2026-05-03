Europei Para-Archery: Elisabetta Mijno protagonista indiscussa

Nella finale individuale, Elisabetta Mijno si conferma campionessa europea, ripetendo il successo dell’ultima edizione. La finale contro la slovena Lavrinc si è conclusa con una vittoria straordinaria: il punteggio di 7-1 è stato raggiunto grazie a tre set vinti (25-24, 26-24 e 26-25) e al pareggio 26-26 della seconda volée. In coppia con Stefano Trevisani, Elisabetta Mijno ha vinto la finale Mixed Team contro la Polonia alle frecce di spareggio per 15-14, aggiudicandosi così la medaglia d’oro.

Infine, nel Ricurvo Donne Doubles, in coppia con Vincenza Petrilli, hanno vinto la finale per il terzo posto, sconfiggendo la Germania con un netto 6-2.

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