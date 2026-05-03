Basket College Novara ai playoff del Campionato di Serie C

Una partita vera, durissima, emozionante, che rappresentava a tutti gli effetti uno scontro diretto decisivo per la classifica finale. I ragazzi guidati da Coach Stefano Boselli hanno saputo affrontarla con carattere, maturità e spirito di squadra, conquistando una vittoria che consente al College di chiudere la stagione regolare al settimo posto, superando dirette concorrenti e garantendosi l’ingresso nella post-season.

Si tratta di un risultato sportivo di grande rilievo non soltanto per la società, ma per l’intero movimento cestistico novarese: era dal 2012 che il basket cittadino non raggiungeva un traguardo così alto in un campionato senior nazionale di questo livello.

È un risultato che appartiene ai giocatori, allo staff tecnico, alla società, ai dirigenti, ai collaboratori, alle famiglie, ai tifosi e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto Basket College Novara anche nei momenti più complessi della stagione.

La vittoria contro Chieri ha rappresentato perfettamente lo spirito di questo gruppo: sofferenza, compattezza, responsabilità e capacità di reagire alle difficoltà. Dopo l’infortunio di Mohamed “Momo” Fam, riferimento fondamentale della squadra, il gruppo ha saputo stringersi ancora di più, trovando energie nuove e risposte importanti da ogni effettivo. In particolare, nella gara decisiva, il giovane novarese Gabriele Andretta, classe 2005, chiamato a un compito di enorme responsabilità nel reparto lunghi, ha offerto una prestazione di altissimo profilo, chiudendo con 18 punti e 11 rimbalzi e firmando i possessi decisivi nel finale con sangue freddo e personalità. Fondamentale anche l’impatto di Shaquille Hidalgo Quiroz, miglior realizzatore della serata con 24 punti, insieme al contributo di tutto il gruppo, capace di trasformare una partita complessa in una vittoria simbolica.

Questo accesso ai playoff conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni dal Basket College Novara: un progetto nato per crescere e formare giovani talenti, accompagnandoli dai primi palleggi nella scuola primaria fino all’Under 19, naturale anticamera della prima squadra. Una filiera tecnica ed educativa che mette al centro il ragazzo, la sua crescita sportiva e personale, il senso di appartenenza e il legame con il territorio.

La Serie C rappresenta il primo livello nel quale il progetto tecnico e formativo del College incontra una dimensione senior formativa e competitiva. Aver raggiunto i playoff con una squadra fortemente legata al lavoro quotidiano della società e al percorso dei giovani atleti è motivo di particolare orgoglio.

Il risultato sportivo, tuttavia, non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di crescita. I playoff saranno affrontati con entusiasmo, rispetto e consapevolezza, sapendo di aver già riportato Novara dentro una dimensione importante del basket piemontese.

Basket College Novara desidera ringraziare il pubblico che ha sostenuto la squadra per tutta la stagione e che, nella serata decisiva contro Chieri, ha trasformato il PalaVerdi in un luogo di passione, partecipazione e appartenenza.

Un ringraziamento particolare va allo staff tecnico, a Coach Stefano Boselli, all’assistant coach Mattia Pomella, al preparatore atletico Federico Zocca, alla dirigenza, ai collaboratori e a tutti i ragazzi che hanno indossato la maglia del College con impegno e responsabilità.