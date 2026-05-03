Il Derthona ritrova sorriso e vittoria contro Brescia

Dopo due sconfitte consecutive, la Bertram Derthona Tortona ritrova il sorriso davanti ai propri tifosi, sconfiggendo la Germani Brescia 88-80 al termine di una partita piena di emozioni. La squadra di Mario Fioretti chiude con quattro giocatori in doppia cifra: Tommaso Baldasso (18 punti con 4/5 dall’arco), Justin Gorham (16 punti e 7 rimbalzi), Prentiss Hubb (12 punti e 7 assist) e Dominik Olejniczak (10 punti e 5 rimbalzi).

Il Derthona sconfigge Brescia con un quarto quarto da urlo

La sfida della Nova Arena inizia in maniera difficoltosa per i bianconeri a causa del terzo fallo commesso da Dominik Olejniczak a 5:30 nel primo quarto, mentre Brescia ne approfitta per scrivere un +6 (12-6) con Miro Bilan. Due iniziative personali di Prentiss Hubb riportano la Bertram a contatto, ma Amedeo Della Valle risponde dall’arco con la specialità della casa. A fine primo quarto, Brescia conduce 22-18.

Il secondo quarto comincia con una sfida a distanza tra Hubb e il neoarrivato in casa biancoblu, Jayden Nunn. Lo strappo della Leonessa arriva a 3:50 minuti sul cronometro, con un tap-in di Jason Burnell che forza il time-out di Mario Fioretti sul 35-28 per gli ospiti. Un 6-0 di parziale dei bianconeri riporta la Bertram a un singolo punto di distanza (35-34) con 1:30 da giocare. All’intervallo è 38-38.

L’inizio del secondo tempo sorride alla Bertram, che firma il massimo vantaggio temporaneo sul +4 (43-39) con una tripla dall’angolo di Strautins. Le due squadre rimangono a contatto per buona parte del terzo quarto, nonostante alcuni picchi offensivi della Bertram firmati da Justin Gorham. Brescia pareggia sul 54-54, ma il Derthona risponde con un 7-2 di parziale che vale il 61-56 a fine terzo quarto.

La cavalcata di Jason Burnell per Brescia continua, ma è Brekkott Chapman a mettere a segno un 3+1 di elevata fattura per ridare due possessi di vantaggio (66-60) alla Bertram a inizio quarto quarto. Il divario diventa più ampio con 4:50 da giocare, con una tripla di capitan Baldasso che vale il +11 (74-63).

Il contropiede del numero 11 bianconero per il +16 (79-63) della squadra di Mario Fioretti è la ciliegina sulla torta di una domenica in cui il Derthona ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive. Dopo la vittoria contro la Germani, il prossimo appuntamento per i Leoni è il 10 maggio alle 17:00 al Taliercio contro l’Umana Reyer Venezia per l’ultima sfida della Regular Season prima dei Playoff di LBA.

Fioretti: “Vittoria dedicata ai nostri tifosi. Volevamo chiudere bene in casa la regular season per loro”

È un Mario Fioretti soddisfatto dell’intera prova della sua squadra quello che si presenta in conferenza stampa dopo il successo casalingo della Bertram Derthona Tortona sulla vicecapolista Germani Brescia, battuta 88-80 alla Nova Arena nella ventinovesima e penultima giornata di regular season di Serie A Unipol. Un successo che consente ai bianconeri di mantenere ancora vive le speranze di difendere, a quaranta minuti dalla fine, il loro attuale quinto posto in classifica dall’assalto di Reggio Emilia.

«Abbiamo fatto una prova davvero solida nonostante la situazione problematica dei tanti falli all’inizio, nessuno si è tirato indietro», è l’esordio del coach tortonese. «Siamo riusciti a limitare quelli che sono i loro punti di forza per quasi tutta la partita e nel secondo tempo siamo riusciti ancora di più a muovere la palla, facendo pochissimi errori, pochissime palle perse. Tutti i giocatori si sono dimostrati coinvolti, chiunque sia andato in campo ha dato qualcosa dopo che all’inizio, ripeto, tutti quei falli ci avevano messo onestamente in difficoltà».

«Siamo davvero contenti, era l’ultima gara della regular season in casa, in settimana abbiamo parlato con la squadra per finire con una vittoria anche per il nostro pubblico, che ci ha spinto tutto l’anno e meritava questa soddisfazione. Ora ci aspetta un’altra bella battaglia a Venezia».

Il Derthona è tornato ad aggiungere due punti alla sua classifica dopo un ultimo periodo non facile, ma solo dal punto di vista dei risultati, sottolinea Fioretti: «Reagire alle difficoltà lo abbiamo fatto per tutto l’anno. Abbiamo iniziato la stagione senza Arturs [Strautins], siamo stati tre mesi e mezzo senza il nostro playmaker [Manjon], ad un certo punto mancavano tutti e due contemporaneamente. Esclusa la partita di Reggio Emilia, non ne ricordo un’altra in cui non ci siamo spesi per giocare alla pari con chiunque. Anche nell’ultimo periodo abbiamo perso in casa contro i campioni d’Italia sbagliando il tiro del pareggio, a Treviso è successa la stessa cosa. Certe volte ti gira giusta e ne abbiamo fatte tante vincendo all’ultimo, altre volte non c’è andata bene per qualche episodio. Stasera c’era grande desiderio di fare una bella partita e i ragazzi sono stati davvero bravi a stringere i denti e a portare a casa il successo».

Bertram Derthona Tortona - Germani Brescia 88-80

Parziali (18-22, 38-38, 61-56)

Tortona: Vital 4, Hubb 12, Gorham 16, Manjon 6, Pecchia 3, Chapman 6, Tandia, Baldasso 18, Strautins 5, Olejniczak 10, Biligha 8, Riismaa. All. Fioretti.

Brescia: Bilan 14, Ferrero, Santinon, Della Valle 10, Ndour 4, Burnell 17, Bordiga N.E., Ivanovic 17, Mobio, Rivers 3, Cournooh 3, Nunn 12. All. Cotelli.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Perciavalle di Torino, Cassina di Monza Brianza.