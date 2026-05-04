Club76: l'U16 PlayAsti è campione regionale!

In Serie B1 il Club 76 Fenera Chieri cede 3-0 nel corso della trasferta contro Acrobatica Alessandria (25-9, 25-12, 25-18). Una partita senza storia quella giocata al PalaCima di Alessandria tra la formazione locale e il Fenera. Troppo diversa la caratura e l’esperienza delle interpreti, le ambizioni societarie e la classifica. Alessandria, infatti, è stata costruita per salire di categoria con tutte giocatrici esperte, mentre le ragazze di Chieri, fresche vincitrici delle finali regionali Under 18, sono giovani talentuose, ma con una costanza da ritrovare. Da segnalare i 7 punti di Musaj, i 6 di Arbore e i 4 di Occelli. Prossima gara sabato 9 maggio alle 16 al PalaFenera di Chieri contro Bellusco.

In U16 Regionale in Final Four il Club76 PlayAsti vince la prima gara contro il Club76 L' Alba Volley (25-14, 25-20, 25-20). Partita intensa giocata con attenzione, che porta alla finale regionale che si è giocata nel pomeriggio contro In Volley, conclusasi per 1-3 (24-26, 19-25, 26-24, 22-25). Il Club76 PlayAsti è campione regionale. Un ottimo terzo posto regionale per il Club76 L'Alba Volley.

In Serie C il Club76 Playasti inciampa 3-1 su Isil Volley Almese Massi (25-12, 23-25, 25-20, 25-16). Nel primo set le “clubbine” soffrono in ricezione. Molto meglio il secondo, quando riescono a giocare bene. Anche nel terzo, ma le avversarie sono superiori, soprattutto in difesa.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley cede al tie break, 3-2 contro Virtus Boves (25-18, 21-25, 16-25, 25-22, 15-8). Partita sofferta con troppi alti e bassi, in cui le biancoblù non riescono a portare a casa punti importanti per la salvezza della categoria. Determinante l’atteggiamento delle avversarie, che ribaltano il quarto set. Ora, per le ragazze, testa all’ultima partita di sabato prossimo.

Il Club76 L'Alba Volley vince poi 3-1 contro ASD Balamunt, per la finale regionale 3° e 4° posto (25-17, 25-27, 25-20, 25-14). Dopo la prestazione sottotono nel derby casalingo contro Playasti, le albesi trovano riscatto nella finale e conquistano un importante terzo posto regionale.

In U14 Regionale il Club76 MTS Santena vince 3-0 su Arona Volley (25-19, 25-14, 25-11). Una partita affrontata con la giusta concentrazione. Vittoria piena che dà il diritto alla Final-Four regionale.

In U13 il Club76 Fenera Chieri Gold torna a casa con una vittoria per 0-3 dalla trasferta contro 2Mila8VolleyDomodossola (13-25, 6-25, 13-25). Le fenerine tornano a casa con una bella vittoria di squadra dalla soleggiata trasferta in Val d'Ossola per la seconda gara regionale. Ora si torna in palestra per non perdere il ritmo, in attesa dell'ultima gara del girone contro le “clubbine” del PlayAsti, in programma per domenica 17 maggio in casa.

In U13 il Club76 PlayAsti si impone 3-0 su Pianeta Volley (25-9, 25-23, 25-13). Procede senza intoppi il cammino regionale del PlayAsti, che archivia anche la seconda giornata con un netto 3-0 ai danni del Pianeta Volley. Il terzo e decisivo appuntamento che assegnerà l’accesso alla Final Four sarà un derby tutto interno al Club76, contro le forti cugine del Chieri76. Appuntamento domenica 17 maggio nella palestra di Riva Presso Chieri.



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