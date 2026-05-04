La S. Bernardo Campus centra la salvezza diretta dopo un sofferto girone di ritorno, che si conclude però col sorriso. Nell’ultima giornata arriva una sconfitta contro la seconda della classe, Savigliano, in cui la formazione albese gioca a lungo alla pari e sfiora anche il colpaccio. Sono sufficienti i risultati dagli altri campi e la scorsa vittoria con Arona per blindare il nono posto, e la conseguente salvezza.

La partita

All’alba dell’ultima giornata tanti giochi aperti, tra cui la corsa salvezza. La S. Bernardo Campus oscillava tra la zona playout, dove è rimasta di fatto per tutto il girone di ritorno, e la zona playoff. Il port franco sarebbe un non posto, che varrebbe comunque oro. Savigliano, seconda in classifica, non ha velleità di classifica, ma nel derby non vuole regalare nulla. Infatti i locali partono forte e scappano 17-10. Gli albesi, però, rientrano e sorpassano in chiusura di periodo, anche grazie alla ripla di Eirale: 21-22. Il match prosegue in equilibrio per qualche minuto, poi sono gli ospiti a provare una fuga. Toppino chiude il miglior momento di campus con il canestro del 29-37. Savigliano reagisce e mette la freccia appena prima della pausa lunga, ma la gara è apertissima: 43-41 a metà delle danze.

Riprendono le ostilità e si segna tantissimo di qua e di là. Nessuna delle due vuole mollare e Savigliano vince di misura la frazione (27-25): l’equilibrio è ancora intatto al trentesimo: 70-66. Cambia tutto nel finale, con i locali capaci di mandare a bersaglio ancora una volta 27 punti (54 nella ripresa), mentre per i viaggianti non si ripete la stessa prova balistica della frazione precedente. La forbice si apre d’improvviso e Savigliano dilaga nel finale: il punteggio finale è sin troppo severo per gli albesi 97-81, ma grazie alla sconfitta di Chieri a Novara (78-75) Campus chiude la stagione regolare nona e può festeggiare la salvezza.

Si chiude, così, una stagione di alti e bassi che ha visto protagonista un roster a trazione albese, con inseriti diversi giovani del territorio. Tra questi, hanno esordito i 2008 (Nastasi, Occelli, Schellino) che sono stati impegnati su ben 3 fronti: Serie C, Under 19 e Serie D (con maglia Olimpo). Under 19 e Serie D proseguono con la gara salvezza di Alba (martedì alle 21:00 al Pala Langhe) e lo spareggio per i nazionali della U19. Tanto, dunque ancora in palio.

Cala invece il sipario sulla Serie C, dopo un annata come detto sulle montagne russe, che ha visto anche qualche vittoria pesante con le squadre più avanti, tra cui il successo casalingo contro la capolista CUS Torino. La grossa nota dolente resta il fatto di aver dovuto giocare per il tredicesimo anno lontano da Alba, ma questa è una storia annosa e fin’ora resta una macchia sullo sport indoor con più praticanti della città.

Savigliano - S. Bernardo Campus 97-81

Parziali (21-22, 22-19, 27-25, 27-15)

S. Bernardo Campus: Gandolfo 7, Eirale 8, Occelli, Uko 5, Negro 11, Nastasi 6, Toppino 18, Buldo 1, Schellino, Camara 2, Colli 3, Zampolli 25.