I Giaguari cadono in trasferta contro i Frogs Legnano

I Giaguari partono forte e mettono subito pressione sulla difesa dei Frogs. Il quarterback Riccardo Duranti trova Luciano Giuliani con un passaggio da 15 yard che vale il primo touchdown del pomeriggio, completato dal PAT di Salsa. Torino chiude il primo quarto in vantaggio per 7-0.

La ripresa si apre con un momento di pura atletica: è ancora Giuliani a rompere gli argini della difesa di Legnano con una corsa di 71 yard che porta il punteggio sul 14-0 per i Giaguari dopo il secondo PAT di Salsa. I Frogs non si scompongono e reagiscono immediatamente: il quarterback Josh Taylor trova Luke Caliendo con un lancio da 12 yard per il primo touchdown neroargento. Masini realizzail PAT, e si va all'intervallo sul punteggio di 14-7.

Il terzo quarto è il turning point della partita. La difesa dei Frogs si trasforma in protagonista assoluta: Perego intercetta Duranti su una palla deflettata, trovandosi il pallone tra le mani mentre cade a terra, e consegna così a Legnano un possesso d'oro. Taylor sfrutta l'opportunità e colpisce ancora Caliendo, questa volta da 7 yard, per il pareggio a quota 14. Masini trasforma.

La disattenzione offensiva di Torino non si ferma qui: Duranti commette un fumble, prontamente recuperato dai Frogs. Legnano guadagna terreno, ma il tentativo di allungare ulteriormente fallisce: Masini manca un field goal da 25 yard, lasciando il punteggio in parità al termine del terzo quarto, 14-14.

L'ultimo periodo è di marca Frogs. Taylor orchestra una brillante rimonta offensiva: prima trova Mozzanica con un lungo passaggio da 32 yard (21-14 dopo il PAT di Masini), poi Postè sfonda la linea difensiva avversaria con una corsa da 2 yard per il quarto touchdown di giornata (28-14, PAT di Masini). I Giaguari provano l'orgoglio dell'onor di firma: Duranti lancia Colangelo da 2 yard per accorciare le distanze (28-21, PAT Salsa), ma il tempo scade senza che Torino riesca a sfruttare ulteriori opportunità. I Frogs escono dal campo con una vittoria fondamentale in chiave playoff.

Con questa vittoria i Frogs Legnano consolidano la propria posizione in classifica nella IFL 2026, proiettandosi con fiducia verso la volata finale della stagione regolare che li vedrà battagliare con i Panthers Parma per conquistare l’accesso diretto alle semifinali. I Giaguari Torino, invece, dovranno riscattarsi nel prossimo turno domenica prossima proprio contro i Panthers, per cercare di restare in corsa per una delle due piazze che permetteranno di giocare in casa la gara di wild card.