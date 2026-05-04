Trofeo Storm U12/U14 2026: un fine settimana da ricordare!

Un fine settimana da ricordare, tre giorni che hanno trasformato il Palaghiaccio di Pinerolo in una vera casa dell’hockey giovanile. È andato in scena il Trofeo Storm U12/U14 2026 : un evento straordinario che ha visto protagonisti oltre 200 atleti e 12 squadre arrivate da tutto il nord Italia, uniti dalla stessa passione, dallo stesso entusiasmo e dall’amore per questo meraviglioso sport.

Sono stati giorni intensi, carichi di energia, emozioni autentiche, sorrisi condivisi e momenti che resteranno impressi nel cuore di tutti. Sul ghiaccio si sono viste grinta, crescita, amicizia e sano spirito sportivo, mentre sugli spalti il calore delle famiglie ha reso ogni partita ancora più speciale, trasformando ogni azione in un ricordo prezioso.

Complimenti ai Milano Devils, vincitori della categoria U14, e al Fassa, che conquista il gradino più alto nella categoria U12, al termine di sfide avvincenti e di altissimo livello. Un grazie enorme va a tutti gli atleti, veri protagonisti di questo spettacolo, alle famiglie che con il loro tifo instancabile hanno acceso il palazzetto, ai volontari che con impegno e passione hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento e ai ragazzi che hanno arbitrato con dedizione per tre giorni consecutivi.

Un sentito ringraziamento anche all’Assessore allo Sport Bruna De Stefanis, che ha preso parte alla premiazione regalando ai nostri giovani atleti un momento ancora più significativo, ai nostri sponsor e collaboratori, il cui supporto è stato fondamentale.

Un grazie speciale anche all’associazione Svolta Donna, presente sabato e domenica con il proprio stand, portando un messaggio importante di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La loro presenza ha dato ulteriore valore a un evento che non è stato solo sport, ma anche condivisione, consapevolezza e comunità.

Il Trofeo Storm si conferma molto più di un torneo: è passione, comunità, crescita e famiglia. Ma gli eventi Storm non sono ancora finiti. Lo sguardo è già rivolto al prossimo weekend, pronti a vivere nuove emozioni con il Trofeo Storm U10. Perché quando si parla Storm, l’energia non si spegne mai.