GRANTORINO beffata all'overtime: Gara 1 playout è di Pescara

Non è bastata un'ottima prima metà di partita a GRANTORINO per espugnare il Palaelettra in Gara 1 playout. La sfida inaugurale del primo turno si è risolta in favore di Amatori Pescara per 79-75 dopo un finale davvero tirato. A un ottimo avvio dei ragazzi di coach Comazzi , capaci di andare all'intervallo sul +13, è seguita la rimonta di Pescara , che al termine di un lungo braccio di ferro ha avuto ragione all'overtime. A GRANTORINO non è bastato il contributo di Fracasso , best player della serata con 14 punti e decisivo per mandare la sfida al supplementare. Dall'altra parte decisiva la prestazione di Cocco (31 punti).

LA GARA

GRANTORINO parte forte e difende con intensità, e dopo un avvio punto a punto sono proprio i gialloblù a trovare lo strappo nel punteggio. Le triple del +6 di Fracasso e Mancino consentono a GRANTORINO di chiudere il primo periodo avanti sul 19-25. Il divario cresce nel secondo quarto; la squadra di coach Comazzitiene alto il ritmo e a metà periodo tocca il massimo vantaggio (+16), trascinata dal buon impatto di Bertaina. Pescara prova a ricucire, ma GRANTORINO conserva la leadership: all'intervallo è 33-46.

Quando la sfida sembra indirizzata in favore dei gialloblù, ecco la reazione di Pescara che cambia la partita. I gialloblù non trovano la stessa precisione della prima metà di gara e subiscono il rientro degli abruzzesi. Con appena 7 punti messi a referto, GRANTORINO perde tutto il vantaggio: a un periodo dalla fine il tabellone recita 53-53. L'inerzia continua a pendere a favore dei padroni di casa che nell'ultimo quarto trovano un break di 8-0 con Morigi, Fabris e D'Agostino. Nel momento più complicato, Fracasso si carica sulle spalle i gialloblù: grazie a un periodo da tre triple e 11 punti il capitano porta GRANTORINO a un soffio dal ribaltone, prima del nuovo rientro di Pescara che rimanda tutto all'overtime sul 68-68. Il supplementare sorride ai padroni di casa, che nonostante l'infortunio occorso a Morigi gestiscono al meglio il finale e conquistano Gara 1 con un margine minimo ma sufficiente: alla sirena è 79-75.

IL PROSSIMO MATCH

La serie si sposta ora al Palaeinaudi di Moncalieri, dove GRANTORINO andrà a caccia di una vittoria per evitare il passaggio al secondo turno playout e rimandare ogni verdetto a Gara 3. Appuntamento a sabato 9 maggio alle 20:30 per una Gara 2 decisiva.

TABELLINI

Amatori Pescara Basket - GRANTORINO Basketball Draft 79-75 d1ts

Parziali (19-25, 14-21, 20-7, 15-15, 11-7)

Amatori Pescara Basket: D'Agostino 5, Izzo ne, Magarinos 2, Fabris 6, Cocco 31, Morigi 9, Porfilio 13, Tusuni 8, Bertoni 2, Lazzari 3, Mazzilli ne, Dervishi. All. Di Iorio

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 11, Bossola 17, Milone 2, Zumstein 12, Ficetti 4, Losito, Fracasso 14, Grillo ne, Obaseki, Barla 7, Mancino 8. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli