Olimpo Basket: domani gara da dentro/fuori

Il Pala Langhe ospiterà martedì 5 maggio alle 21:00 la sfida salvezza contro Rivarolo che le aquile non possono sbagliare. Sarà la penultima sfida dei playout, l’ultima sarà domenica (nuovamente in casa al Pala Langhe) alle 18:30 contro Fossano.

Si parte martedì, domani, con una gara in cui all’andata i biancorossi l’hanno spuntata in trasferta solo all’ultimo secondo col canestro di Rosa. Dopo quel primo successo, è arrivato il colpo a Fossano. I giovani albesi saranno chiamati a dare tutto per continuare a inseguire una salvezza che visti i tanti esordienti e giovani in campo sarebbe davvero un grande risultato! Domenica alle 18:30 sarà poi proprio Fossano a venire al pala Langhe per un’ultima disperata chance per le due squadre per giocarsi la permenenza in categoria.

Al momento la classifica del girone dei playout vede tre squadre a pari punti: Alba, Cune e Fossano (con 3 vittorie a testa), ultima Rivarolo (a zero). Solo due si salveranno ed ecco perchè le ultime due gare per l’Olimpo sono fondamentali. La società invita i tifosi a vestirsi di rosso per colorare il palazzetto e sostenere i ragazzi: appuntamento al palazzetto di Corso Langhe domani alle ore 21:00!