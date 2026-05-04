Finale di stagione per la C1 UISP Hitball all’Hit Ball Arena di Torino

Per Asti KT la gara con il fanalino di coda Orba in Black è stata l'occasione per dare maggiore spazio alle seconde file e per apprezzarne i progressi dopo una stagione vittoriosa ma non facile, tra i quali si segnala debutto assoluto di Sabastian Dervishi, classe 2010.

La sfida non parte bene per gli Alfieri che subiscono l'iniziativa avversaria e fanno fatica a trovare i punti di riferimento in campo, ritrovandosi ad un certo punto sotto 17-10. Sono i più giovani a dare la scossa iniziale, con Roggero autore di ben 3 hit alla partenza, che permettono al gruppo di non perdere contatto con Orba in Black e di chiudere il primo tempo anche con un punto di vantaggio (17-18).

Dalla ripresa in poi, col motore ormai rodato e su di giri, la squadra non corre rischi e arriva senza grosse difficoltà al 37-72 finale, grazie anche soprattutto alla terza frazione conclusasi col parziale di 10-30.

Grazie a questa vittoria l'Asti KT non perde terreno sulle dirette avversarie e si registra come unica compagine imbattuta fra cinque campionati misti UISP HB, comprese A1, A2, B1 e B2.

Nelle altre partite in calendario troviamo la vittoria di Golden Hunters su Overhit per 78-50 che spiana la strada al terzo posto, grazie anche al successo di Purple Hit su Orbahit per 82-71 nel derby che fa sfumare i sogni di qualificazione per la seconda squadra orbassanese.

Guardando la parte bassa della classifica troviamo una sofferta vittoria di Goliath su Giasthit per 51-48 confermando così il loro sesto posto.

Per Asti la stagione in UISP si chiude con un altro alloro mentre per Purple Hit e Golden Hunters si prospetta ancora la sfida con la terzultima e penultima forza dell’Eccellenza per guadagnarsi un posto in B2 nella stagione 2026/2027.