BEA lotta fino all'ultimo, ma Novara sorride: Leopardi ai playout

Nel cuore dell’ultimo e decisivo turno di regular season, la trasferta a Novara si ri vela amara per BEA Chieri. Sotto i riflettori del PalaSartorio, il Basket College Novara vince 78-75 in una gara tesa e combattuta, un risultato che chiude la prima fase della stagione e sancisce l’undicesimo posto in classifica per i Leopardi, ora attesi alla sfida decisiva dei playout.

LA GARA

La palla a due dà il via a un match dalle emozioni contrastanti per la formazione ospite, che scende in campo con grande determinazione ma deve subito fare i conti con un approccio iniziale macchiato da qualche indecisione. I ritmi si mantengono controllati e i Leopardi riescono a costruire buone opportunità offensive; tuttavia, le percentuali al tiro in questa fase iniziale non premiano i ragazzi di coach Conti. Nonostante questo, il primo quarto scorre sui binari di un serrato equilibrio e Chieri riesce a mettere la testa avanti sul 17-18. Nella seconda frazione, Novara prende progressivamente il comando delle operazioni. Il College si dimostra estremamente cinico, punendo con grande efficacia ogni spazio concesso dalla difesa chierese. I Leopardi faticano a ritrovare la lucidità difensiva mostrata nelle uscite precedenti, con una transizione difensiva che non si rivela all’altezza del momento. Le maglie della retroguardia arancione si allargano troppo spesso, lasciando ai padroni di casa la possibilità di colpire in campo aperto e di costruire un prezioso vantaggio all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, i Leopardi provano a serrare i ranghi e a invertire la rotta. La squadra si adatta alle difficoltà della partita, mettendo maggiore energia e attenzione in campo. Le percentuali offensive iniziano a salire, con Drame e Giacomelli che cercano di trascinare i compagni. Tuttavia, Novara non abbassa la guardia, mantenendo altissima la pressione offensiva. I padroni di casa continuano a trovare canestri con facilità e i Leopardi, nonostante lo sforzo, incassano 50 punti già a metà della terza frazione. La sirena del terzo quarto vede i padroni di casa ancora al comando, con il tabellone sul 64-56. Il quarto e ultimo periodo si trasforma in un vero e proprio scontro di nervi e determinazione. BEA non vuole mollare e getta in campo ogni stilla di energia residua, provando ad accorciare il divario in un intenso testa a testa. I chieresi si rimettono in carreggiata e rispondono colpo su colpo, assottigliando lo svantaggio fino a riaprire completamente il match negli ultimi istanti. Tuttavia, la tenacia non basta: gli sforzi finali dei Leopardi si infrangono sui decisivi possessi conclusivi, che premiano la lucidità della formazione di casa. Novara chiude sul 78-75, assicurandosi la vittoria.

IL COMMENTO

«Siamo partiti con un approccio non dei migliori, come spesso ci è capitato in questa stagione – commenta coach Alex D’Arrigo –In avvio abbiamo costruito dei buoni tiri, ma le percentuali sono state basse. Il rammarico più grande è per la prestazione difensiva: nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo le nostre transizioni e non siamo stati attenti nel limitare il loro gioco in campo aperto. Abbiamo concesso 50 punti a metà del terzo quarto: quando ti devi salvare e prendi 78 punti, le difficoltà aumentano enormemente. Poi ci siamo adattati e le nostre percentuali si sono alzate leggermente, permettendoci di arrivare a giocarcela negli istanti finali. È stato un gioco di nervi, con una serie di botta e risposta in cui Novara ha avuto la meglio, chiudendo la partita a proprio favore».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La sconfitta a Novara sancisce la fine della regular season e l’undicesimo posto in classifica per BEA Chieri. Questo piazzamento obbliga i Leopardi a lottare per la salvezza nel primo turno dei play-out, dove affronteranno la Pallacanestro Vado. La sfida decisiva al meglio delle cinque gare prenderà il via al PalaGialdo: l’appuntamento per Gara 1 è fissato per domenica 10 maggio alle ore 18:00.

BASKET COLLEGE NOVARA-BEA CHIERI 78-75

Parziali (17-18, 42-37, 64-56)

NOVARA: Hidalgo 24, Andretta 18, Rinke 16, Sassi 7, Giustina 6, Cucchi 5, Donati 2, Spaccasassi, Amendola NE, Cristiano NE, Agholor NE. All. Boselli

BEA: Drame 16, Giacomelli 14, Tagliano 12, Gatti 12, De Santis 10, Viggiano 6, Possekel 3, Ruà 2, Dioum, Galluccio, Ferraresi NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone