L’Under 17 del Cuneo Volley conquista la medaglia di bronzo regionale

Domenica 3 maggio, tra San Mauro Torinese e Settimo Torinese, si è disputata la Final Four regionale Under 17 . I ragazzi della Lab Travel Mercatò Cuneo sono andati a un passo dall’accesso alla finalissima e alle finali nazionali, ma hanno comunque chiuso la giornata con un ottimo terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo regionale.

La semifinale del mattino contro il Volley Parella Torino è stata combattuta fin dalle prime battute, con la formazione torinese capace di imporsi nel primo parziale per 25-19. La reazione dei biancoblù non si è fatta attendere: con una prova di carattere, Cuneo ha conquistato il secondo set con lo stesso punteggio, riportando il match in perfetta parità. Il terzo set è rimasto in equilibrio a lungo, ma nel finale sono stati ancora i torinesi del Parella a trovare lo spunto decisivo, chiudendo 25-18 e portandosi avanti 2-1. I cuneesi, però, hanno dimostrato grande lucidità, rispondendo nel quarto set con un convincente 25-19 che ha rinviato il verdetto al tie-break. Nel set decisivo è stato il Parella a partire meglio, accumulando un vantaggio iniziale. Cuneo ha provato a rientrare con determinazione, riuscendo anche a annullare lo svantaggio, ma un break al servizio dei torinesi ha indirizzato definitivamente l’incontro. Il 15-9 finale ha così premiato il Parella, che ha conquistato l’accesso alla finalissima, mentre i biancoblù hanno dovuto accontentarsi della finale per il terzo posto, vedendo sfumare anche la qualificazione alle finali nazionali.

La finale per il 3°-4° posto contro Pallavolo Altiora, reduce dalla semifinale persa contro il Next Star Sant’Anna Volley, poi laureatosi campione regionale a fine giornata, si è rivelata una sfida complessa. I biancoblù sono scesi in campo con il morale ancora segnato dalla sconfitta del mattino e non al massimo della condizione, complice anche il dispendio fisico dei cinque set disputati poche ore prima e dei cinque giocati la sera precedente in Serie D. Nonostante le difficoltà, i cuneesi hanno stretto i denti e, al termine di un’altra lunga battaglia, sono riusciti a imporsi 3-2, anche grazie all’ottima prestazione offerta da Altiora.

Questo successo ha consegnato ai biancoblù la medaglia di bronzo regionale, chiudendo la giornata con un po’ di rammarico per la semifinale, ma anche con segnali molto positivi sul percorso svolto durante la stagione e sulla crescita mostrata dalla squadra nel corso dell’anno.

Al termine di una lunga e intensa giornata di Final Four, coach Gianpiero Tassone ha affidato le sue parole a un commento che riassume emozioni, fatica e orgoglio per il percorso dei suoi ragazzi:

«Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto ieri, perché proprio nel momento più importante siamo riusciti ad alzare di molto l’asticella e il livello del nostro gioco. È mancata solo la ciliegina sulla torta per un soffio, ma la prestazione è stata davvero ottima. Da non sottovalutare anche la finale per il 3°-4° posto del pomeriggio, dove, nonostante la stanchezza e la delusione, non abbiamo mollato e siamo riusciti a portarci a casa il terzo posto. Questo risultato è la dimostrazione dell’impegno che i ragazzi hanno messo in palestra durante tutto l’anno, negli allenamenti e nel percorso di crescita costante, riuscendo a farsi trovare pronti e a dimostrarlo nel momento più importante, sfiorando per poco un risultato straordinario».

Anche il direttore tecnico del settore giovanile del Cuneo Volley, Mario Barbiero, ha voluto esprimere le proprie considerazioni sulla prestazione della squadra e sul percorso di crescita dei ragazzi:

«La giornata di ieri della Final Four Under 17 è stata molto positiva per il Cuneo Volley, con la nostra squadra protagonista di un’ottima prestazione, soprattutto nella semifinale contro il Parella, giocata a un livello davvero alto. Un plauso va a tutti i ragazzi, che hanno dato il massimo proprio nella partita più importante. Purtroppo il match non si è concluso a nostro favore, sfuggito al tie-break anche per un pizzico di sfortuna. Complimenti agli avversari, ma soprattutto ai nostri ragazzi che, dopo una stagione non facile, sono riusciti a esprimersi al meglio: un segnale importante in prospettiva futura. Sono molto soddisfatto di loro e felice di poter continuare a lavorare insieme con grande determinazione, migliorando ulteriormente la qualità del gioco e cercando di raggiungere, in futuro, traguardi ancora più ambiziosi. La finale per il 3°-4° posto, nonostante la fatica accumulata, dopo una semifinale al quinto set al mattino e una partita di Serie D, sempre al quinto set, la sera precedente, è stata affrontata con grinta e determinazione. I ragazzi hanno lottato fino in fondo, riuscendo a conquistare la vittoria per 3-2 e a salire sul podio con una meritatissima medaglia di bronzo».

Semifinale

Torino Volley NextGen - Lab Travel Mercatò Cuneo 3-2

Parziali (25-19/19-25/25-18/19-25/15-9)

Lab Travel Mercatò Cuneo: Di Giulio 3, Revelli 25, Dogaru 7, Chiapella 7, Grandis 9, Rocchia 10; Massa (L1); Barbi, Campagnoli, Pelissero, Pepino 2, Stefanoni 1. N.e. Ghibaudo, Merola (L2).

All.: Gianpiero Tassone

All.: Giovanni Tavella

Ricezione positiva: 56%; Attacco: 34%; Muri 11; Ace 1.

Torino Volley NextGen: Meliga 4, Pecchioli 14, De Pilla 9, Di Martino 8, Nardoianni 14, Della Pietra 17; Piazzolla (L1); Fop, Russo, Traore 3. N.e. Caggiula, Di Gioia, Rainero, De Felice (L2).

I All.: Stefano Mesturini

II All.: Alberto Bozza

Ricezione positiva: 70%; Attacco: 39%; Muri 6; Ace 3.

Finale 3°-4° Posto

Pallavolo Altiora - Lab Travel Mercatò Cuneo 2-3

Parziali (25-19/20-25/23-25/25-20/12-15)

Lab Travel Mercatò Cuneo: Di Giulio, Revelli 28, Dogaru 6, Ghibaudo 3, Grandis 11, Rocchia 2; Massa (L1); Barbi 1, Campagnoli 2, Chiapella 3, Pelissero 2, Pepino 5.N.e. Finoro, Merola (L2).

All.: Gianpiero Tassone

All.: Giovanni Tavella

Ricezione positiva: 38%; Attacco: 34%; Muri 14; Ace 2.

Pallavolo Altiora: Venezia, Voloshchuk 25, Balla 9, Mishchuk 5, Paolino 19, Comoli L. 16; Comoli M. (L1); Bruzzo, Ronzoni, Vicini. N.e. Cologni, Petrillo, Silvestri, Azzini (L2).

I All.: Marco Miani

II All.: Enrico Bertarelli

Ricezione positiva: 65%; Attacco: 36%; Muri 6; Ace 13.