La 33ª Bra Bra Fenix torna protagonista  

La Fenix Bra Bra torna a essere protagonista il 17 maggio , riportando nello splendido borgo di Pollenzo l’energia, la tradizione e l’identità di una manifestazione che da 33 edizioni rappresenta un punto fermo del ciclismo amatoriale italiano. La seconda prova del circuito Granfondo Serie Gobik si inserisce in un contesto che unisce sport, territorio e comunità, confermando la vocazione della Bra Bra a essere non solo una gara, ma un evento capace di raccontare le eccellenze delle Langhe, del Monferrato e del Roero. Territori unici e patrimonio Unesco. Le iscrizioni sono ancora aperte e rimane disponibile la Formula Tris, che permette agli atleti di partecipare alle tre prove mantenendo continuità e coerenza lungo tutto il calendario.

Il percorso scelto per questa edizione riprende la traccia dello scorso anno, molto apprezzata dai partecipanti per equilibrio, panorami e scorrevolezza. L’organizzazione ha introdotto alcune modifiche mirate a migliorare la viabilità e alleggerire i tratti più complessi, senza alterare la natura tecnica della gara. Il medio passa da 112 a 105 chilometri, mentre il granfondo viene accorciato di 17 chilometri, con un leggero ritocco delle altimetrie. Rimangono confermati i passaggi nelle zone più iconiche del territorio, tra colline, vigneti e borghi che rappresentano un patrimonio riconosciuto a livello internazionale. L’obiettivo è offrire un’esperienza di gara più fluida, sicura e piacevole, mantenendo intatto il fascino che ha reso la Bra Bra una delle prove più amate del panorama nazionale.

«Siamo alla trentatreesima edizione della Bra Bra, una gara tra le più longeve del panorama italiano. È una vetrina per il nostro territorio e tocchiamo Langhe, Monferrato e Roero, sicuramente un’eccellenza riconosciuta. Quest’anno dedichiamo l’edizione all’Alta Langa, una zona particolare che sta riscoprendo una visibilità importante. Una menzione speciale va ai volontari e alle forze dell’ordine, perché senza di loro un evento così non sarebbe possibile. Tutti i partecipanti riceveranno la maglia Gobik dedicata alla Bra Bra e uno zainetto tecnico», dichiara l’organizzatore Sandro Stevan.

Il weekend si apre sabato mattina con la Bra Bra Gravel Experience, un appuntamento ormai consolidato che richiama ciclisti da tutta Italia. I due percorsi da 70 e 50 chilometri includono tratti cronometrati facoltativi inseriti sul tracciato più lungo, ma la filosofia dell’evento rimane quella del cicloturismo: una pedalata pensata per il divertimento, la scoperta e la convivialità. I ristori gourmet, dedicati ai vini, ai formaggi e alle eccellenze locali, trasformano l’esperienza in un viaggio sensoriale che unisce sport e cultura gastronomica. È un modo diverso di vivere il territorio, senza la pressione del cronometro, ma con la voglia di condividere una giornata all’aria aperta. Nel pomeriggio, alle 17, il villaggio si anima con la presentazione dei campioni, un momento molto atteso che permette al pubblico di incontrare da vicino atleti di livello internazionale. Tra gli ospiti sono attese tre Fenix Premier Tech (Julie De Wilde, Carina Schrempf, Millie Couzens) oltre a Pascal Richard, Adrie Va Der Poel, Nocolas Roche e Jan Bakelants.

La giornata si conclude con un aperitivo offerto a tutti i presenti, un’occasione per vivere l’atmosfera della Bra Bra in un clima di festa e partecipazione.

La domenica sarà dedicata alla gara. Le griglie aprono alle 8 e la partenza è fissata per le 9, con un’organizzazione che conferma tutti i servizi delle edizioni precedenti: assistenza tecnica, ristori lungo il percorso, aree team, expo e un sistema di sicurezza potenziato grazie alla collaborazione con volontari e forze dell’ordine. L’arrivo è seguito dal tradizionale pasta party, un momento di convivialità che chiude la giornata celebrando lo sforzo degli atleti e la bellezza del territorio attraversato.

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CALENDARIO GRANFONDO SERIES GOBIK 2026

17 maggio – BraBra Fenix | Le colline piemontesi patrimonio UNESCO e un percorso affascinante.

5 luglio – Sestriere | L’alta quota e la mitica salita del Colle delle Finestre

4 ottobre – Tre Valli Varesine | Una delle gare più amate e prestigiose del panorama internazionale