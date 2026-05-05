Reale Mutua Fenera Chieri ’76: al centro c’è ancora Anna Gray

Dopo il capitano Ilaria Spirito, il vicecapitano Anna Gray : è lei la seconda conferma della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2026/2027. Sarà la quarta stagione in biancoblù per la centrale, che dopo aver concluso in anticipo il suo terzo anno per l’infortunio a un ginocchio patito lo scorso 19 febbraio, è al lavoro per riannodare le fila del discorso e ripartire da dove la sfortuna l’aveva interrotto.

Anna, con quale spirito prosegui il tuo percorso con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76?

«Chieri è diventata negli anni un luogo in cui posso sentirmi a casa. Un posto sicuro in cui riuscire a migliorare ogni giorno, crescendo come giocatrice e potendo fissare traguardi importanti per la mia carriera personale. Tutto questo lo faccio sapendo che anche la società ogni anno punta a migliorare sempre di più e raggiungere obiettivi sempre più alti. Direi che quindi i principali motivi che mi spingono a restare a Chieri sono questi. Qui si sta bene e si lavora bene: trovare ambienti che permettano di vivere questo tipo di esperienza, secondo me, è fondamentale per un’atleta».

L’infortunio subito in Coppa Cev in Polonia ti porterà a vivere un’estate diversa dal solito.

«Sì, sarà diversa da tutte le altre. Devo essere sincera, non pensavo di trascorrere un’estate facendo riabilitazione, ma è quello che devo affrontare ora, quindi mi rimbocco le maniche. Il mio focus è rimettermi in sesto senza altre distrazioni. Continuerò con la riabilitazione fino al ritorno in campo. Sono fortunata ad avere uno staff medico e tecnico molto preparato che ha già pensato a tutta la programmazione di riabilitazione per quest’estate. Il recupero da un infortunio non è mai facile, ma ad oggi i miei obiettivi sono tutti focalizzati al momento in cui potrò rientrare in campo».

E a livello di squadra? Che aspettative hai per la prossima stagione?

«Mi aspetto di poter aggiungere qualche tassello in più rispetto all’anno scorso. Credo che la squadra sia stata costruita non per avere risultati nell’immediato, ma per poter creare un percorso di crescita. Quest’anno abbiamo già dimostrato di avere molte potenzialità, partendo quindi da questo presupposto credo che potremmo toglierci qualche bella soddisfazione».