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BEA cade in finale, ma chiude una stagione da protagonista

L’Under 19 Gold sfiora il trofeo nella fase Coppa, cedendo il passo a San Mauro soltanto nei possessi finali
2 min
BEA cade in finale, ma chiude una stagione da protagonista

 

Il percorso dell’Under 19 Gold di BEA Chieri nella fase Coppa si ferma a un passo dal trofeo, ma il bilancio della stagione resta di grande spessore. Nel weekend che ha assegnato il titolo, i Leopardi hanno dimostrato tutto il loro valore, disputando due sfide intense e combattute fino all’ultimo secondo.

In semifinale, i ragazzi in maglia arancione hanno superato Tam Tam per 65-62, rendendosi protagonisti di un ultimo quarto eccezionale che ha permesso di ribaltare l’inerzia del match e strappare il pass per l’atto conclusivo. Nella finalissima contro San Mauro Basket, i chieresi hanno lottato ad armi pari per tutti i quaranta minuti, cedendo il passo sul 72-67 soltanto per una fisiologica mancanza di lucidità nei possessi decisivi.

«È stata una bella esperienza, due gare tirate di altissimo livello – commenta coach Franz Conti – In semifinale abbiamo fatto un parziale incredibile nell’ultimo quarto e contro San Mauro ce la siamo giocata fino alla fine, perdendo lucidità solo nei possessi finali. Le partite secche sono così, ma il percorso va valutato nel complesso e bisogna dire che da settembre a oggi la squadra ha avuto un’ottima continuità di rendimento. Sicuramente siamo stati una delle migliori squadre in regione e di questo i ragazzi devono andare orgogliosi».

Di seguito i tabellini delle due sfide delle Final Four:

SEMIFINALE: BEA CHIERI – TAM TAM  65-62

BEA: Viggiano 18, Dioum 13, Galluccio 12, Fatone 10, Bechis 9, Passatore 2, Ahia 1, Picco, Masola, Mout, Conti G. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini 
TAM TAM: Barla 12, Viele 11, Montafia 10, Bellinzona 10, Brunero 9, Dionisio 4, Mancini 3, Tranaso 3, Fernandez Cortez, Gondos, Giarratana NE, Montalto NE

 

FINALE: SAN MAURO BASKET – BEA CHIERI  72-67
Parziali (15-18, 38-33, 60-54)

BEA: Viggiano 15, Galluccio 14, Fatone 10, Bechis 10, Ahia 9, Passatore 4, Dioum 4, Conti G. 1, Picco, Mout, Masola. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini

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