Basket College Novara: per Momo Fam stagione finita, ma futuro già scritto

A.S.D. Basket College Novara informa che, a seguito dell’infortunio riportato da Mohamed “Momo” Fam durante la gara disputata al PalaBiella contro Car&Car Biella Next, l’atleta è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali del caso. Gli esami e la successiva valutazione specialistica hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro , conseguente al trauma distorsivo subito nel corso della partita.

La società desidera innanzitutto esprimere a Momo la propria vicinanza umana e sportiva. L’infortunio è arrivato in un momento particolarmente importante della stagione, nel pieno della corsa playoff, ma il ragazzo ha affrontato sin da subito la situazione con grande serietà, maturità e spirito positivo.

Il percorso di recupero sarà seguito con la massima attenzione, nel rispetto delle indicazioni mediche ricevute e dei tempi necessari per una piena e corretta riabilitazione. Basket College Novara accompagnerà l’atleta in ogni fase, mettendo al centro la tutela della sua salute, prima ancora di qualunque valutazione sportiva. Momo Fam è stato uno dei protagonisti più significativi della stagione del College. Il suo impatto tecnico, fisico e umano è stato evidente dentro e fuori dal campo: energia, presenza, disponibilità, lavoro quotidiano e capacità di inserirsi pienamente nello spirito del gruppo. Proprio per questo, Basket College Novara è lieta di comunicare che Mohamed Fam farà parte del progetto sportivo anche nella stagione 2026/2027.

La società e l’atleta hanno infatti condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, confermando un rapporto fondato su fiducia reciproca, crescita e senso di appartenenza. Si tratta di una scelta importante, che guarda oltre l’infortunio e oltre il momento contingente. Basket College Novara crede in Momo, nel suo valore tecnico, nel suo potenziale e nella persona che ha dimostrato di essere in questi mesi. Il rinnovo rappresenta anche un segnale chiaro della continuità del progetto Basket College Novara: costruire una squadra competitiva, radicata sui nel proprio territorio e nei valori del lavoro, della responsabilità e della crescita dei giovani talenti, mantenendo al centro le persone e il percorso che ciascun atleta compie all’interno della nostra realtà. A Momo va l’abbraccio di tutta la società: compagni, staff tecnico, dirigenti, famiglie e tifosi. Ora l’obiettivo è recuperare con calma, determinazione e fiducia.