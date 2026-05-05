Basket College Novara: per Momo Fam stagione finita, ma futuro già scritto

A.S.D. Basket College Novara informa che, a seguito dell’infortunio riportato da Mohamed “Momo” Fam durante la gara disputata al PalaBiella contro Car&Car Biella Next, l’atleta è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali del caso. Gli esami e la successiva valutazione specialistica hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, conseguente al trauma distorsivo subito nel corso della partita.
La società desidera innanzitutto esprimere a Momo la propria vicinanza umana e sportiva. L’infortunio è arrivato in un momento particolarmente importante della stagione, nel pieno della corsa playoff, ma il ragazzo ha affrontato sin da subito la situazione con grande serietà, maturità e spirito positivo.
Il percorso di recupero sarà seguito con la massima attenzione, nel rispetto delle indicazioni mediche ricevute e dei tempi necessari per una piena e corretta riabilitazione. Basket College Novara accompagnerà l’atleta in ogni fase, mettendo al centro la tutela della sua salute, prima ancora di qualunque valutazione sportiva. Momo Fam è stato uno dei protagonisti più significativi della stagione del College. Il suo impatto tecnico, fisico e umano è stato evidente dentro e fuori dal campo: energia, presenza, disponibilità, lavoro quotidiano e capacità di inserirsi pienamente nello spirito del gruppo. Proprio per questo, Basket College Novara è lieta di comunicare che Mohamed Fam farà parte del progetto sportivo anche nella stagione 2026/2027.
La società e l’atleta hanno infatti condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, confermando un rapporto fondato su fiducia reciproca, crescita e senso di appartenenza. Si tratta di una scelta importante, che guarda oltre l’infortunio e oltre il momento contingente. Basket College Novara crede in Momo, nel suo valore tecnico, nel suo potenziale e nella persona che ha dimostrato di essere in questi mesi. Il rinnovo rappresenta anche un segnale chiaro della continuità del progetto Basket College Novara: costruire una squadra competitiva, radicata sui nel proprio territorio e nei valori del lavoro, della responsabilità e della crescita dei giovani talenti, mantenendo al centro le persone e il percorso che ciascun atleta compie all’interno della nostra realtà. A Momo va l’abbraccio di tutta la società: compagni, staff tecnico, dirigenti, famiglie e tifosi. Ora l’obiettivo è recuperare con calma, determinazione e fiducia.