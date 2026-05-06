I Giaguari ospiti dei Panthers Parma

I Panthers, forti di un record di 4-1 con ancora due partite da disputare oltre a quella con i Giaguari, sono in piena corsa per il secondo posto, la posizione che in base al format IFL 2026 garantisce l'accesso diretto alle semifinali, evitando il turno di wild card. Una vittoria domenica rafforzerebbe considerevolmente la loro posizione rispetto ai Frogs Legnano (5-1), attualmente secondi, rendendo decisivo lo scontro diretto previsto all’ultima giornata.

Dall'altra parte del campo, i Giaguari arrivano a Parma con un bilancio di 4-3 in 7 gare, l'unica squadra del lotto ad aver già completato il proprio calendario di regular season dopo questo incontro. Torino deve blindare il terzo o quarto posto: queste posizioni garantiscono il privilegio di ospitare la propria sfida di wild card davanti al pubblico di casa, un vantaggio di campo tutt'altro che trascurabile in una fase a eliminazione diretta. Una sconfitta, combinata con risultati avversi degli inseguitori, potrebbe invece costringere i Giaguari a viaggiare in trasferta fin dal primo turno playoff.

Il dato più critico per Torino è il calendario: dopo il fischio finale di domenica, la squadra entrerà in una pausa forzata di tre settimane. Un lungo periodo di attesa in cui dovrà guardare i risultati altrui prima di conoscere avversario, data e luogo della propria partita di post-season. Arrivare a quella pausa con una vittoria pesante cambierebbe completamente la qualità dell'attesa.

I precedenti tra Panthers e Giaguari affondano le radici nel 1983, rendendo questa una delle rivalità più longeve del football americano in Italia: oltre quarant'anni di sfide, orgoglio territoriale e football di alto livello. Nelle origini del confronto Torino era la squadra dominante, capace di passaggi autoritari come il 44-17 del 1983 e il 44-6 del 1987 in casa propria. Ma dagli anni Novanta in poi l'equilibrio si è progressivamente spostato, ed i Giaguari non vincono contro i Panthers dal lontano 2003: da allora, dieci partite ed altrettante affermazioni per i Ducali.

Sul piano del gioco, i Panthers si presentano come una delle squadre con il miglior rendimento in termini di efficienza offensiva nelle ultime settimane, sostenuta da una linea difensiva capace di mettere pressione costante sul quarterback avversario. La gestione del pallone e il controllo del tempo sono storicamente i punti di forza di Parma nei big match casalinghi.

I Giaguari dovranno invece risolvere alcune criticità emerse nelle tre sconfitte stagionali: la capacità di mantenere la concentrazione nei momenti chiave del secondo tempo e la gestione dei turnovers, spesso risultati determinanti nei precedenti contro squadre di alto livello. Torino ha però dimostrato solidità nelle ultime uscite, costruendo il proprio 4-3 con carattere: la chiave per sovvertire il pronostico avverso sarà probabilmente nella battaglia delle trincee, dove una prestazione dominante degli offensive e defensive linemen potrebbe riaprire una storia che la statistica vuole scritta in favore dei Panthers.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE.