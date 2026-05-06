Basket College Novara lancia "Road to the Future"

Non è un semplice slogan. È una scelta tecnica e formativa chiara: investire sul basket giovanile. Basket College Novara presenta ufficialmente ROAD TO THE FUTURE , il progetto dedicato al settore giovanile che mette al centro i ragazzi, il lavoro quotidiano in palestra e una visione concreta di crescita: creare una filiera vera, progressiva e meritocratica che accompagni gli atleti dalle categorie giovanili fino ad ambire, nel tempo, ai livelli più alti del percorso College, inclusa la Prima Squadra.

Road to the Future significa questo: costruire il futuro oggi. Con serietà. Con metodo. Con responsabilità.

Il progetto coinvolge le categorie U13, U14, U15, U17 e U19 e nasce per rafforzare un’identità precisa: il College vuole essere un punto di riferimento per chi cerca un ambiente serio, formativo e ambizioso, capace di coniugare qualità tecnica, cultura del lavoro e crescita della persona. Un progetto di settore giovanile con una guida tecnica forte

Il cuore di COLLEGE: ROAD TO THE FUTURE è la direzione tecnica. A guidare il progetto è Coach Stefano Boselli, allenatore della Prima Squadra di Serie C e, al tempo stesso, Responsabile del Settore Giovanile Basket College Novara: una scelta che rende ancora più reale il collegamento tra formazioni giovanili e standard senior, tra ciò che si impara oggi in funzione di ciò che servirà domani.

Boselli è coadiuvato in questo compito da Coach Mattia Pomella, Assistant Coach della Prima Squadra e allenatore del settore giovanile: una figura chiave nel lavoro quotidiano in palestra di tutti gli allenatori, nel raccordo tra categorie e nella crescita tecnica dei ragazzi, con un’attenzione costante ai dettagli, alla mentalità e all’intensità.

«Un percorso vero, non una scorciatoia. Road to the Future non nasce per promettere qualcosa a qualcuno, ma per dare ai ragazzi un percorso serio, riconoscibile e di qualità» dichiara Coach Stefano Boselli. «Essere anche Responsabile del Settore Giovanile significa mettere gli stessi standard e la stessa cultura del lavoro a tutte le categorie: fondamentali, letture, intensità, disciplina. Chi cresce, chi dimostra continuità e chi merita deve poter ambire concretamente a salire di livello, passo dopo passo».

«Standard e cura del dettaglio, ogni giorno. Il nostro lavoro è costruire abitudini: tecnica sotto pressione, scelte giuste, responsabilità e spirito di squadra» sottolinea Coach Mattia Pomella. «Road to the Future vuol dire unire entusiasmo e serietà: allenarsi bene, con regole chiare, e trasformare il miglioramento in un percorso misurabile. Nessun salto nel vuoto: solo crescita reale, un allenamento alla volta».

Michele Vecerina: «Formare giovani talenti è un mestiere: serve qualità, visione, pazienza». Elemento distintivo del progetto è la presenza di Michele Vecerina, formatore e responsabile della formazione dei giovani talenti, chiamato a rafforzare il lavoro sul metodo, sulla progressione e sulla costruzione tecnica nel medio-lungo periodo. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto fondamentale: significa mettere al centro la qualità della formazione, la coerenza tra categorie e un’attenzione specifica a ciò che trasforma il potenziale in crescita.

«Formare giovani talenti non significa accelerare i tempi o inseguire risultati immediati» evidenzia Michele Vecerina. «Significa costruire basi solide: tecnica, mentalità, abitudini e cultura del lavoro devono andare insieme. Road to the Future è un progetto che chiede qualità e pazienza: ogni ragazzo va accompagnato in modo serio e personalizzato, con obiettivi chiari e progressione. Solo così il talento diventa davvero prospettiva».

Il Presidente Andrea Delconte sottolinea il significato profondo del progetto: «Una responsabilità verso i ragazzi, le famiglie e la città. Con ROAD TO THE FUTURE affermiamo con forza la nostra idea di società: il basket giovanile non è un contorno, è il cuore di Basket College Novara. Vogliamo formare ragazzi, atleti e persone, offrendo un ambiente serio e competente. È una scelta di responsabilità verso i giovani, verso le famiglie e verso Novara: investire sul lavoro, sulla qualità e sulla crescita vera».

Un progetto che parla al territorio

Basket College Novara accompagnerà il lancio di ROAD TO THE FUTURE con una campagna di comunicazione dedicata e momenti informativi rivolti ad atleti e famiglie, nel rispetto delle norme e delle procedure federali applicabili, per presentare la visione del College e raccogliere manifestazioni d’interesse.

Il messaggio del College

ROAD TO THE FUTURE è molto più di un nome.

È un progetto di basket giovanile con una guida tecnica forte, un metodo riconoscibile e una direzione chiara.

Perché il futuro non si aspetta.

Il futuro si costruisce. In palestra. Insieme.