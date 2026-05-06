Biella Motor Team pronta per la sfida del Rally Valle d'Aosta

La stagione dei rally entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi del Nord-Ovest: il 47° Rally Valle d'Aosta . La competizione, in programma per il fine settimana del 9-10 maggio e valida per la Coppa Rally di Zona 1 , vedrà la scuderia Biella Motor Team schierare una nutrita e competitiva delegazione composta da sei equipaggi, pronti a darsi battaglia lungo le tecniche e affascinanti strade valdostane.

Ad aprire le fila della compagine biellese sarà l'equipaggio formato da Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti. A loro è affidata la Peugeot 208 numero 39, inserita nella classe Rally4, una delle categorie più agguerrite, con cui i coniugi biellesi punteranno a un risultato di prestigio. Tra le vetture di classe R3, sarà presente il duo composto da David Pascal e Ivan Spatari, che prenderanno il via con la Renault Clio RS contrassegnata dal numero 35.

La rappresentanza della scuderia sarà forte nella classe Rally5, dove si schiereranno due equipaggi a bordo di altrettante Renault Clio. Con il numero 91 scenderanno in lizza Alessandro Colombo e Matteo Grosso, seguiti dal numero 101 di Alberto Corsi e Denise Bolletta. Colombo, in particolare, punta a farsi valere dopo il secondo posto nella gara d’apertura della stagione.

La Biella Motor Team non mancherà di dire la sua anche nelle altre classi. Nella RS 2.0, l'attenzione sarà rivolta alla Renault Clio numero 133 guidata da Gionata Pirali, navigato da Eleonora Correggia, mentre Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti Rigozzo, sono pronti a dare battaglia nella N2 con la loro Peugeot 106 numero 149.

Infine nella gara della categoria Classiche vogliono dire la loro il presidente Claudio Bergo e Maurizio Trombini con una Mitsubishi Lancer Evo IV numero 201.