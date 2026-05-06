L’Olimpo vince davanti a un grande pubblico una gara fondamentale!

L’Olimpo Alba vince in casa con Rivarolo davanti a un Pala Langhe con un grande pubblico, nonostante la gara infrasettimanale, con tantissimi ragazzi, tra cui atleti del settore giovanile di Olimpo e di Campus. Era una gara che si annunciava difficile dal punto di vista mentale e dell’approccio, perchè gli ospiti aritmeticamente retrocessi, avrebbero giocato senza pressione. Ed effettivamente i biancorossi faticano a fare scoccare quella scintilla che permette di giocare in scioltezza. Il primo tempo è equilibrato e a metà Alba guida di sole 6 lungheze: 38-32. La svolta nella storia del match arriva nel terzo periodo, grazie a una difesa che sale di tono e permette di alzare il ritmo con lo strappo che vale il +16 a fine frazione (64-48). Negli ultimi dieci minuti le aquile controllano i tentativi di Rivarolo, che non riesce più a scendere sotto il muro della doppia cifra di margine. Vince l’Olimpo 77-66 mettendo un grosso mattone per la propria salvezza! Resta da giocare una gara in cui dare tutto, sarà l’ultima dell’anno, domenica al Pala Langhe ad Alba (ore 18:30) arriva Fossano.