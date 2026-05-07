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Novipiù Campus: l'U17 Eccellenza vola agli spareggi per le Finali Nazionali!

Ora si aprono le porte di un weekend ad alto tasso di adrenalina: il 9 e 10 maggio due partite secche in cui ci si gioca l’accesso alle Finali Nazionali
2 min
Novipiù Campus: l'U17 Eccellenza vola agli spareggi per le Finali Nazionali!

La squadra albese della Novipiù Campus è tra le migliori 32 d’Italia, dopo aver superato il girone Interregionale. Ora si aprono le porte di un weekend ad alto tasso di adrenalina: due partite secche in cui ci si gioca l’accesso alle Finali Nazionali! I ragazzi di coach Gaudio saranno impegnati sabato e domenica in una lunga trasferta fino a Porto San Giorgio (nelle Marche, 15 mila abitanti), nel bellissimo palcoscenico del Pala Savelli (3600 posti).

La compagine albese ha raggiunto questo traguardo dopo essere entrata tra le miglior quattro del girone Interregionale, dove ha affrontato Vis Ferrara, Pordenone, Bergamo, Reyer Venezia e Don Bosco Livorno. Dopo aver sfiorato il successo contro le prime del girone, ha avuto ragione delle dirette concorrenti ed è riuscita a strappare il pass con prestazioni di grande carattere e cuore.

Sabato 9 alle 18:00 Campus affronterà Virtus Padova, la vincente affronterà poi alle 18:00 di domenica FrancavillaTra le 3 squadre, quella che uscirà vincente dalla gara di domenica volerà alle Finali Nazionali! È un risultato di grande prestigio poter disputare queste partite, ma a questo punto è giusto dare tutto per continuare a sognare!

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