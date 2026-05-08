ASD La Palestrina protagonista ai Nazionali PGS di Lignano

Ancora grandi soddisfazioni per l’ASD La Palestrina di Chivasso ai Campionati Nazionali PGS di ginnastica ritmica andati in scena a Lignano Sabbiadoro, appuntamento che ogni anno riunisce alcune tra le migliori atlete italiane. La società chivassese ha aperto la propria avventura nazionale con il primo gruppo di ginnaste, subito capace di conquistare podi prestigiosi e ottimi piazzamenti.
A mettersi in evidenza sono state:
- Albertone Anna, splendida medaglia d’argento alla fune
- Corlateanu Veronica, bronzo alle clavette
- Greta Pasqualicchio, medaglia d’argento alle clavette
Ottime anche le prove delle compagne di squadra, che hanno affrontato la competizione con determinazione ed eleganza:
- Voican Isabela, 8° posto all around
- Bonello Arianna, 19ª classificata al cerchio
- Loporto Mia, 30ª al cerchio
- Fiabane Mia, 13ª al corpo libero
Un inizio di campionato che ha subito confermato il livello tecnico e la crescita del gruppo allenato dallo staff della società chivassese. Ma le emozioni non si sono fermate qui. Nel secondo gruppo di gare, l’ASD La Palestrina ha continuato a raccogliere risultati di assoluto prestigio, confermandosi tra le realtà più competitive della manifestazione nazionale. Grande protagonista è stata Matilde Monaco, capace di conquistare il podio nazionale con uno straordinario 3° posto all around nella categoria A5, al termine di una gara affrontata con carattere, precisione e maturità. Doppio podio invece per Carnevale Ginevra nella categoria Allieve 3, che ha ottenuto il 3° posto al cerchio e il 3° posto nella finale, distinguendosi per continuità e personalità in pedana. Bronzo nazionale anche per Brosio Gaia J1, autrice di una prova convincente che le ha permesso di conquistare il 3° posto alle clavette. Alle clavette è salita sul podio anche Leila Zagarella, che ha chiuso la propria competizione con un importante 3° posto, confermandosi tra le ginnaste più solide della categoria.
Da sottolineare inoltre i piazzamenti ottenuti da numerose atlete entrate tra le migliori dieci d’Italia nelle rispettive categorie:
- Mendola Angelica
- Hodoroaba Veronica
- Giacomini Alice
- Silombra Giulia
- Giorgia Riccobene
- Daria Iacob
- Beatrice Castelli
Risultati che raccontano il valore di un percorso costruito con impegno quotidiano, passione e lavoro costante. Dietro ogni esercizio e ogni classifica c’è infatti il lavoro di tecniche, atlete e famiglie che, stagione dopo stagione, continuano a far crescere il nome dell’ASD La Palestrina di Chivasso nel panorama della ginnastica ritmica nazionale.