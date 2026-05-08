ASD La Palestrina protagonista ai Nazionali PGS di Lignano

A mettersi in evidenza sono state:

Albertone Anna , splendida medaglia d’argento alla fune

, splendida medaglia d’argento alla fune Corlateanu Veronica , bronzo alle clavette

, bronzo alle clavette Greta Pasqualicchio, medaglia d’argento alle clavette

Ottime anche le prove delle compagne di squadra, che hanno affrontato la competizione con determinazione ed eleganza:

Voican Isabela , 8° posto all around

, 8° posto all around Bonello Arianna , 19ª classificata al cerchio

, 19ª classificata al cerchio Loporto Mia , 30ª al cerchio

, 30ª al cerchio Fiabane Mia, 13ª al corpo libero

Un inizio di campionato che ha subito confermato il livello tecnico e la crescita del gruppo allenato dallo staff della società chivassese. Ma le emozioni non si sono fermate qui. Nel secondo gruppo di gare, l’ASD La Palestrina ha continuato a raccogliere risultati di assoluto prestigio, confermandosi tra le realtà più competitive della manifestazione nazionale. Grande protagonista è stata Matilde Monaco, capace di conquistare il podio nazionale con uno straordinario 3° posto all around nella categoria A5, al termine di una gara affrontata con carattere, precisione e maturità. Doppio podio invece per Carnevale Ginevra nella categoria Allieve 3, che ha ottenuto il 3° posto al cerchio e il 3° posto nella finale, distinguendosi per continuità e personalità in pedana. Bronzo nazionale anche per Brosio Gaia J1, autrice di una prova convincente che le ha permesso di conquistare il 3° posto alle clavette. Alle clavette è salita sul podio anche Leila Zagarella, che ha chiuso la propria competizione con un importante 3° posto, confermandosi tra le ginnaste più solide della categoria.

Da sottolineare inoltre i piazzamenti ottenuti da numerose atlete entrate tra le migliori dieci d’Italia nelle rispettive categorie:

Mendola Angelica

Hodoroaba Veronica

Giacomini Alice

Silombra Giulia

Giorgia Riccobene

Daria Iacob

Beatrice Castelli

Risultati che raccontano il valore di un percorso costruito con impegno quotidiano, passione e lavoro costante. Dietro ogni esercizio e ogni classifica c’è infatti il lavoro di tecniche, atlete e famiglie che, stagione dopo stagione, continuano a far crescere il nome dell’ASD La Palestrina di Chivasso nel panorama della ginnastica ritmica nazionale.