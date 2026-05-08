Olimpo Basket: domenica ad Alba l’ultima battaglia!

Domenica al Pala Langhe di Alba si chiuderà la stagione dell’ Olimpo con l’ultima partita dei playout e dell’intera stagione, una sfida in cui dare tutto per festeggiare la salvezza! La gara inizierà alle 18:30 e l’avversaria sarà l’ Acaja Fossano . Peri giovanissimi atleti biancorossi albesi è stata un’annata dura con tanti esordienti nel campionato senior, tra cui i ragazzi del 2008 e 2007 impegnati su tre fronti, Serie D, Serie C e Under 19.

Dopo un girone d’andata con poche vittorie e chiuso all’ultimo posto, la formazione albese ha iniziato a mostrare migliramenti e progressi, disputanto un girone di ritorno eccezzionale da 6 vittorie in 9 partite, risalenzo fino a metà della classifica ed arrivando a una sola vittoria di distanza dalla salvezza diretta.

Ai playout (un girone a 4 squadre dove 2 si salvano e 2 retrocedono) l’inizo è stato schock con la sconfitta interna con Cuneo (70-105). Poi è arrivato il successo col brivido a Rivarolo (83-85) che ha aperto la striscia di vittorie (Fossano in trasferta, poi Cuneo a tavolino) che porta fino alla gara proprio ancora con Rivarolo vinta martedì 77-66.

L’ultimo atto sarà con Fossano domenica alle 18:30 al pala Langhe. Una sfida che in stagione regolare ha visto equilibrio (1-1, con successo di Fosssano all’andata 89-83 e riscatto albese al ritorno 80-70).

La serata sarà arricchita da due momenti speciali nel’intervallo. Il Rotary Club Canale premierò con una borsa di studio alcuni atleti dell’Olimpo, in occasione del 9° Memorial Domenico Aimasso. Poi, si disputerà il Vacanze in Vista Game, con 3 spettatori che si sfideranno in una gara di tiro da metà campo che mette in palio una vacanza a Cervinia, Porto Cervo o Capri.