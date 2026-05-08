Olimpo Basket: domenica ad Alba l’ultima battaglia!

Domenica al Pala Langhe di Alba si chiuderà la stagione dell’Olimpo con l’ultima partita dei playout e dell’intera stagione, una sfida in cui dare tutto per festeggiare la salvezza! La gara inizierà alle 18:30 e l’avversaria sarà l’Acaja Fossano. Peri giovanissimi atleti biancorossi albesi è stata un’annata dura con tanti esordienti nel campionato senior, tra cui i ragazzi del 2008 e 2007 impegnati su tre fronti, Serie D, Serie C e Under 19.
Dopo un girone d’andata con poche vittorie e chiuso all’ultimo posto, la formazione albese ha iniziato a mostrare migliramenti e progressi, disputanto un girone di ritorno eccezzionale da 6 vittorie in 9 partite, risalenzo fino a metà della classifica ed arrivando a una sola vittoria di distanza dalla salvezza diretta.
Ai playout (un girone a 4 squadre dove 2 si salvano e 2 retrocedono) l’inizo è stato schock con la sconfitta interna con Cuneo (70-105). Poi è arrivato il successo col brivido a Rivarolo (83-85) che ha aperto la striscia di vittorie (Fossano in trasferta, poi Cuneo a tavolino) che porta fino alla gara proprio ancora con Rivarolo vinta martedì 77-66.
L’ultimo atto sarà con Fossano domenica alle 18:30 al pala Langhe. Una sfida che in stagione regolare ha visto equilibrio (1-1, con successo di Fosssano all’andata 89-83 e riscatto albese al ritorno 80-70).
La serata sarà arricchita da due momenti speciali nel’intervallo. Il Rotary Club Canale premierò con una borsa di studio alcuni atleti dell’Olimpo, in occasione del 9° Memorial Domenico Aimasso. Poi, si disputerà il Vacanze in Vista Game, con 3 spettatori che si sfideranno in una gara di tiro da metà campo che mette in palio una vacanza a Cervinia, Porto Cervo o Capri.
La società invita i tifosi ad indossare una maglietta rossa per colorare il palazzetto per quest’ultima importante partita. Dopo il grande pubblico di martedì scorso, ci si attende ancora una grande partecipazione per chiudere l’annata sortiva tutti insieme!